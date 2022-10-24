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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۳۴

تلاش برای رسیدن به قطر؛

مورد عجیب بازیکن پرسپولیس در دو جبهه/ گل‌محمدی دستور را صادر کرد!

مورد عجیب بازیکن پرسپولیس در دو جبهه/ گل‌محمدی دستور را صادر کرد!

هافبک ملی پوش پرسپولیس پس از مصدومیت در بازی های لیگ برتر همچنان یکی از بازیکنان حاضر و فعال در اردوی شاگردان کارلوس کی روش است.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین اردوی ارزیابی فنی تیم ملی فوتبال ایران با ۱۸ بازیکن داخلی و سه لژیونر در حالی ادامه پیدا کرد که بازیکنان مصدوم نیز در آن حضور داشتند.

میلاد سرلک هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که دو دیدار اخیر این تیم را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد همچنان عضو فعال تمرینات تیم ملی است. طبق اعلام کادر پزشکی پرسپولیس سرلک از مصدومیت همسترینگ رنج می‌برد و باید زیر نظر کادر پزشکی تمرین کند اما هافبک پرسپولیس در تمام آیتم‌های تمرینی که در عکس‌های ارسالی از تمرینات تیم ملی منتشر می‌شود حضور دارد.

به نظر می رسد که این بازیکن ملی پوش مشکل خاصی برای حضور در تمرینات تاکتیکی و کار با توپ ندارد و با صلاحدید سرمربی پرسپولیس و برای آنکه بتواند در جام جهانی حضور داشته باشد در خدمت تیم ملی است.

بازیکن پرسپولیس که تلاش زیادی می‌کند خود را به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برساند با نظر مستقیم یحیی گل محمدی مجوز حضور در کنار کادر پزشکی تیم ملی را پیدا کرده است تا اینگونه بتواند خود را برای سفر به قطر در شرایط مطلوب جسمی و فنی قرار دهد.

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین بازی خود را قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقابل مس کرمان در هفته یازدهم برگزار می‌کند و بعید است سرلک در این دیدار نیز بازی کند.

دیدار دو تیم ساعت ۱۷ پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران در حالی برگزار می‌شود که همچنان هیچ پاسخ مثبتی مبنی بر حضور تماشاگران وجود نداشته است.

کد مطلب 5615511
مهدی مرتضویان

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