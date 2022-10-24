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۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۵

فرماندار آق قلا:

آق قلا به عنوان شهر ملی زیورآلات معرفی می شود

آق قلا به عنوان شهر ملی زیورآلات معرفی می شود

آق قلا- فرماندار آق قلا گفت: پیشنهاد ثبت شهرستان آق قلا به عنوان شهر ملی زیورآلات قوم ترکمن به وزارت میراث فرهنگی ارسال شده است.

سلیمان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: پیشنهاد ثبت شهرستان آق قلا به عنوان شهر ملی زیورآلات قوم ترکمن به کشور ارسال شده و براساس آیتم‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تلاش خواهیم کرد این مهم میسر و شهرستان آق قلا، ثبت ملی این حوزه شود.

فرماندار آق قلا با بیان اینکه این شهرستان یکی از شهرستان‌های دارای پتانسیل برای رشد و توسعه صنایع دستی است، گفت: مرکز تخصصی ساخت زیور آلات سنتی ترکمن در ماه‌های گذشته افتتاح شد و چند خانه صنایع دستی داریم.

وی تأکید کرد: توسعه صنایع دستی قطعاً می‌تواند به افزایش تولید ثروت و توسعه گردشگری منطقه منجر شود.

هاشمی با بیان اینکه هنرمندان این رشته با خلق آثار خود مفاهیم و هویت فرهنگی مردم منطقه را حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند، گفت: زیورآلات ترکمن که به طور عمده شامل زیورآلات زنان این قوم است توسط تعداد معدودی از صنعتگران ترکمن ساخته می‌شود.

فرماندار آق قلا همچنین از افتتاح بازارچه صنایع دستی این شهرستان در دهه فجر خبرداد.

کد مطلب 5615590

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