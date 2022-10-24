به گزارش خبرنگار مهر، هیات رئیسه دانشگاه شریف در بیانیه ای اتفاقات رخ داده در روز گذشته در سالن غذاخوری دانشگاه و رفتارهای دور از شان دانشجویان را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

ضمن تشکر از دانشجویان فهیم دانشگاه، که همراهی و همیاری بسیار خوبی در حفظ نظم و امنیت این محیط علمی دارند، به استحضار می رساند، با توجه به اتفاقات ناشایست رخ داده در روز یکشنبه اول آبان ۱۴۰۱ در دانشگاه صنعتی شریف، که عده ای دانشجوی قانون شکن به تخریب و هنجارشکنی پرداختند، هیئت رئیسه دانشگاه رفتارهای دور از شان محیط علمی را قویاً محکوم می‌کند و به منظور استمرار فعالیت های آموزشی و پژوهشی، تصمیمات زیر را اعلام می نماید:

۱. با توجه به صدمات وارده به سالن غذاخوری البرز متاسفانه امکان صرف غذا در داخل سالن وجود ندارد و تا زمان انجام و اتمام تعمیرات و اطمینان از فراهم شدن فضای آرامش، غذا به صورت بسته بندی شده در ضلع جنوبی سلف تحویل دانشجویان خواهد شد.

۲. چنانچه مشخص شود افرادی به ضرب و شتم و یا فحاشی پرداخته و موجب جراحت دیگران شده اند، موقتا ورود آنها به دانشگاه ممنوع شده و در اولین فرصت به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.

۳. به منظور ایجاد و حفظ آرامش در دانشگاه، دانشجویانی که در ارزیابی اولیه انجام شده، نقش کلیدی در ایجاد ناآرامی داشته اند تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت.

هیئت رئیسه دانشگاه ضمن تاکید بر حفظ آرامش و استقبال از فعالیت‌های قانونمند و برگزاری برنامه های دارای مجوز، تکرار هرگونه رفتارهای دور از شان دانشگاه را مردود دانسته و از کمیته انضباطی می خواهد که از تمام ظرفیت های قانونی خود همچون تعلیق، اخراج و ... برای برخورد با این موارد استفاده کند.