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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۱

معاون دانشگاه شریف به مهر خبر داد؛

بررسی پرونده ۸۰ دانشجوی متخلف در شورای انضباطی

بررسی پرونده ۸۰ دانشجوی متخلف در شورای انضباطی

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه ۸۰ دانشجوی متخلف در تجمعات اخیر به شورای انضباطی معرفی می شوند، گفت: ۳۰ دانشجوی ممنوع الورود با وساطت روسای دانشکده ها به دانشگاه بازگشتند.

محمود سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ممنوع الورود شدن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه در پی وقایع اخیر توضیح داد و اظهار کرد: تعدادی از دانشجویان به دلیل داشتن نقش موثر در تجمعات به خصوص اتفاقاتی که در سلف دانشگاه رخ داد، با دستور رئیس دانشگاه ممنوع الورود شده اند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف افزود: در آیین نامه شورای انضباطی بندی وجود دارد که رئیس دانشگاه این اختیار را دارد تا بررسی پرونده دانشجوی متخلف در شورای انضباطی، از ورود دانشجو به دانشگاه جلوگیری کند.

سعادت خاطرنشان کرد: برای این دانشجویان پرونده ای تشکیل می شود و مستندات مربوط به هر دانشجو در شورای انضباطی بررسی خواهد شد و در نهایت تصمیم گیری می شود.

وی بیان کرد: البته با وساطت روسای دانشکده ها و معاونان دانشجویی دانشکده ها مشکل تعدادی از دانشجویان برای ورود به دانشگاه تا کامل شدن بررسی ها، حل شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه ۳۰ نفر از دانشجویان ممنوع الورود امکان حضور در دانشگاه را پیدا کرده اند، خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ نفر در لیست باقی مانده اند که در تلاش هستیم این تعداد روز به روز کاهش پیدا کند.

سعادت همچنین درباره وضعیت برگزاری کلاس ها در هفته جاری نیز گفت: خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد کلاس های آموزشی برگزار شده و تنها تعداد انگشت شماری از کلاس ها برگزار نشد.

کد مطلب 5623105

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    نظرات

    • مجید IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
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      دوباره برگشتند که مفت از امکانات دانشگاه استفاده بکنن و فحش بدن برای کنار دخترها غذا خوردن دلتنگی بکنن و در و پنجره بشکنن ، عجب آدمهایی هستین تا کی چشمتون رو به روی اعمال این داعشجو ها می بندین ، اخراجشون کنین برن پی کارشون یا داعشی بشن یا برای تحصیل گورشون رو گم کنن برن خارج

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