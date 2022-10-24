سرمایه گذاری ۲۰۰میلیاردتومانی در ۵ پایانه مرزی آذربایجان غربی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: آذربایجان غربی با پنج پایانه مرزی، یک پنجم پایانه‌های مرزی کشور را به خود اختصاص داده و با اقداماتی که صورت گرفته و یا در حال انجام است، این پایانه‌ها در مسیر توسعه تجارت بین الملل گام بر می‌دارند البته باید اقدامات تکمیلی برای احیای عملکرد آنها انجام شود.

آذربایجان غربی با دارا بودن ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و نخجوان، یکی از استان‌های مهم کشورمان در توسعه تجارت بین المللی بویژه با کشورهای اروپایی از مسیر ترکیه است.

در این وسعت ۹۶۷ کیلومتری که از پلدشت شروع و به سردشت ختم می‌شود، ۹ شهرستان پلدشت، ماکو، چالدران، خوی، سلماس، ارومیه، اشنویه، پیرانشهر و سردشت با نخجوان، ترکیه و عراق هم مرز هستند که با استفاده از این ظرفیت، مراودات اقتصادی بسیاری از سال‌های بسیار دور انجام می‌شده و هنوز هم ادامه دارد.

نخستین پایانه بازرگانی در مرز ایران و ترکیه آن هم در منطقه بازرگان راه‌اندازی شد تا روند مراودات مرزی، شکل رسمی‌تری به خود بگیرد و همین روند تا همین چند سال پیش ادامه یافت که در دهه ۸۰ شاهد راه‌اندازی پایانه‌های پلدشت و تمرچین نیز بودیم.

در ۹۶ سال گذشته، همواره آذربایجان غربی در جمع استان‌های فعال در حوزه تجارت و بازرگانی مرزی قرار داشته و برای بهبود عملکرد این بخش، سرمایه گذاری‌های مناسبی شده که در آخرین طرح‌های عمرانی که برای بهسازی پایانه‌های مرزی این استان صورت گرفت، بهار سال گذشته پایانه مرزی سرو بازسازی شد و سالن مسافری شیک آن به بهره‌برداری رسید.

در حال حاضر هم پایانه مرزی رازی خوی در آخرین مراحل ساخت قرار دارد و قرار است بزودی وارد مدار بهره‌برداری شود؛ امری که در صورت تحقق، همه پنج پایانه مرزی آذربایجان غربی شامل بازرگان ماکو، رازی خوی و سرو ارومیه در مرز ترکیه، تمرچین پیرانشهر در مرز شمال عراق و پلدشت در مرز جمهوری خودمختار نخجوان، دارای ظرفیت‌های بسیار خوب برای تجارت مرزی و تبادل مسافر خواهند شد.

سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی در ۵ پایانه مرزی آذربایجان غربی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این اداره کل برای توسعه پایانه‌های مرزی استان، اظهار کرد: در راستای طرح‌های توسعه و عمرانی مبادی ورودی و خروجی کشور در استان ۲۰۰ میلیارد تومان در ۵ پایانه مرزی این منطقه سرمایه گذاری شده است.

۱۲ هزار و ۲۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوس بین المللی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده اند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۸ دستگاه مربوط به نیمه نخست سال جاری است که رشد ۱۰۰ درصدی نشان می‌دهد پیمان آرامون افزود: مرز بازرگان در استان آذربایجان غربی بزرگترین و قدیمی ترین مرز زمینی کشور است که عبور ۱۰ تا ۱۵ درصد از ترانزیت زمینی کل کشور و بالغ بر ۲۶ درصد از صادرات زمینی و همچنین ۶۵ درصد از واردات زمینی غیر نفتی از این مرز انجام می‌گیرد که رتبه بین یک تا سوم کشور را در این خصوص داراست و مهمترین دروازه ورودی به اروپا و بر سر کریدورهای مهم بین المللی شرق و غرب، کریدور بزرگراهی آسیای جنوب شرقی، آلتید و تراسیکا قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پایانه مرز رازی خوی تنها مرز زمینی ایران با ترکیه که دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی به شمار می‌رود در آستانه بهره برداری قرار دارد، گفت: مرحله اول این پایانه مرزی با پیشرفت فیزیکی ۴ درصد و ریالی ۵۴ درصد و مرحله دوم با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد و ریالی ۸۴ درصد در حال اجراست.

آرامون از تردد ۵۳ هزار و ۶۰۹ دستگاه ناوگان ترانزیتی در یک سال اخیر از پایانه‌های مرزی استان خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد تردد ۲۹ هزار و ۳۱۲ دستگاه ناوگان ترانزیتی مربوط به نیمه دوم سال گذشته و ۳۳ هزار و ۷۳۵ تردد نیمه نخست سال جاری است که ۱۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری آذربایجان غربی با بیان اینکه مرز بازرگان در زمینه تردد ناوگان ترانزیتی در رتبه‌های اول تا سوم کشوری قرار دارد، افزود: همچنین در این مدت ۱۲ هزار و ۲۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوس بین المللی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده اند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۸ دستگاه مربوط به نیمه نخست سال جاری است که رشد ۱۰۰ درصدی نشان می‌دهد.

۲ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی ۵ گانه آذربایجان غربی تردد کردند

آرامون با بیان اینکه در یک سال اخیر بالغ بر ۲ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده اند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۴۸ مسافر در نیمه نخست امسال و ۳۱۱ هزار و ۹۵۹ مسافر در طول نیمه دوم سال گذشته از طریق پایانه‌های مرزی ۵ گانه استان تردد کردند که ۴۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۴۸ مسافر در نیمه نخست امسال و ۳۱۱ هزار و ۹۵۹ مسافر در طول نیمه دوم سال گذشته از طریق پایانه‌های مرزی ۵ گانه استان تردد کردند که ۴۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد وی ادامه داد: در همین مدت پایانه مرزی رازی با افزون بر ۶۸۱ هزار نفر تردد مسافر رتبه اول بیشترین تردد مسافرین از طریق پایانه‌های مرزی استان را به خود اختصاص داده و پایانه مرزی بازرگان با تردد افزون بر ۵۲۷ هزار نفر مسافر و پایانه مرزی تمرچین با تردد بالغ بر ۳۸۶ هزار نفر مسافر در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: بعد از آنها هم مرزهای سرو ارومیه و صنم بلاغی پلدشت قرار دارند که میزان تردد مجموع این ۲ مرز کمتر از ۱۰ هزار تردد ثبت شده، است.

وی با اشاره به افزایش تعداد سامانه‌های توزین در حال حرکت استان طی یک سال گذشته از مهرماه سال ۱۴۰۰ تا مهرماه ۱۴۰۱ افزود: این سامانه‌ها از ۲ دستگاه به ۴ دستگاه در محورهای سه راهی محمدیار به نقده و سه راهی ایواوغلی - ماکو راه اندازی شده اند که ۵۰ درصد رشد در مقایسه با مدت زمان مشابه دارد.

آرامون از احداث ۶ باب مجتمع بین راهی در استان نیز خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال گذشته ۲۱ باب و طی شش ماه گذشته امسال نیز ۳۸ باب مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی در استان احداث شده است که ۴۴.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

احداث بهسازی و آسفالت ۱۳۰ کیلومتر راه‌های روستایی در آذربایجان غربی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به احداث بهسازی و آسفالت ۱۳۰ کیلومتر راه‌های روستایی در استان نیز گفت: این راه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۵۶ میلیارد تومان طی سال جاری احداث شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش دارد.

وی از لکه گیری و انواع روکش ۲۸۳ کیلومتر از راه‌های اصلی، فرعی، روستایی و بزرگراه طی مدت زمان مذکور خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح که ۵۰ درصد رشد در مقایسه با مدت زمان مشابه دارد ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

آرامون همچنین با اشاره به افزون بر ۳ هزار کیلومتر خط کشی محورهای شریانی در استان افزود: طی نیمه دوم سال گذشته ۲ هزار کیلومتر و نیمه اول امسال ۳ هزار کیلومتر خط کشی محورهای شریانی در استان انجام گرفته است که ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به احداث پل پوش آباد، بهسازی و احداث پل‌های مهلذان خوی، بناویله و داش تیمور در استان طی مدت زمان مذکور، گفت: خرید دو دستگاه بیل مکانیکی و لودر با رشد ۱۰۰ درصدی بخش دیگری از اقدامات این اداره کل در یک سال اخیر است.

۱۴ نقطه حادثه خیز در آذربایجان غربی حذف شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه در مجموع ۳۵ نقطه حادثه خیز در محورهای ارتباطی استان داریم، گفت: از این تعداد ۱۴ نقطه حادثه خیز به طور کامل حذف شده است و ۸ نقطه حادثه خیز نیز شامل ۳ نقطه حادثه خیز در نیمه دوم سال گذشته و ۴ نقطه حادثه خیز نیز طی نیمه اول سال جاری در حال حذف قرار دارد که ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

تعداد ۱۴ نقطه حادثه خیز به طور کامل حذف شده است و ۸ نقطه حادثه خیز نیز شامل ۳ نقطه حادثه خیز در نیمه دوم سال گذشته و ۴ نقطه حادثه خیز نیز طی نیمه اول سال جاری در حال حذف قرار دارد که ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد وی در خصوص اشتغالزایی و افزایش تعداد رانندگان فعال باری و ناوگان باری در سیستم حمل و نقل جاده‌ای کالای استان عنوان کرد: در یک سال اخیر ۱۲۱ راننده و ۶۹ دستگاه ناوگان باری به سیستم حمل و نقل جاده‌ای کالای استان افزوده شده است.

آرامون همچنین از افزوده شدن ۲۵۱ دستگاه ناوگان باری به سیستم حمل و نقل جاده‌ای مسافری استان خبر داد و گفت: در این مدت ۲۵۹ راننده نیز در سیستم حمل و نقل جاده‌ای مسافری مشغول به کار شده اند که ۷ درصد رشد در بخش اشتغال رانندگان ۶.۴۳ درصد رشد در بخش ناوگان باری افزایش داشته ایم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی در خصوص تقویت بازارچه‌های مرزی در تبادلات اقتصادی استان گفت: بازسازی بازارچه‌های مرزی از پایانه‌ها و فعال کردن حمل یکسره و دو سره با کشورهای مقابل از دیگر عوامل دخیل در چابک سازی مرزها است چرا که مرز محل تردد است نه توقف باید این اقدام توسط هم ارگان‌ها مدنظر قرار گرفته و در تردد تسهیل شود.

وی یادآور شد: با سپردن مدیریت واحد مرزی به وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و توجه وزارت راه به عنوان رئیس شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مرزها به این موضوع و انتقال تشریفات و اقدام غیر ضرور به پس کرانه و طرح‌های جامع حمل و نقل و لجستیک و استفاده از ایزوله‌های نوین و غیر نیز یکی از اقدامات مهم سازمان راهداری و شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی است.

آرامون در خصوص راهکارهای تقویت پایانه‌های مرزی استان نیز گفت: باید تا حد امکان مرزها را سبک و چابک کنیم، حضور نهادها و ادارات متعدد در صفر مرزی باعث سنگین شدن حرکت و فرآیندهای مرزی شده و لازم است که سیستم‌های هوشمند و مکانیزه، جایگزین سیستم‌های فعلی شوند و هکتارها زمین زیر اشغال بنا و ساخت و ساز درنیاید و ظرفیت تبادل نیز افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش اثرات این چالش‌ها مدیریت واحد و یکپارچه مرزی می‌تواند یک راه حل مطلوب باشد که با درک مشترک از مسائل مرز توسط نهادهای مستقر و مدیریت واحد شاهد تسریع در اجرای تصمیم و نواقص طرفین باشیم.