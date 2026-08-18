۵۸ پروژه صنعتی هفته دولت در آذربایجان غربی افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استانبا تشریح عملکرد این اداره‌کل در حوزه‌های تجارت، معدن و صنعت اظهار کرد: استان در حوزه تجارت مرزی موفق به ثبت سه رکورد کشوری و منطقه‌ای شد که بیانگر ظرفیت قابل توجه آذربایجان‌ غربی در تجارت مرزی و مبادلات اقتصادی است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌ غربی همچنین به اجرای مسئولیت‌های اجتماعی معادن اشاره کرد و گفت: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی معادن، از دو معدن طلای تکاب ۴۰۰ میلیارد تومان نقدی در قالب حقوق دولتی به دستگاه‌های مربوط پرداخت شده است.

وی ادامه داد: برای نخستین‌بار در آذربایجان‌ غربی مجوز ساخت کامیون کشنده صادر شده است که این اقدام در راستای تکمیل زنجیره تولید و ارزش در بخش معدن و توسعه صنعت شیشه‌سازی استان انجام شده است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌ غربی با اشاره به روند صدور مجوزهای صنعتی در استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰ واحد صنعتی موفق به دریافت پروانه جدید در قالب ایجاد یا توسعه شده‌اند که بر اساس این مجوزها، حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: همچنین یک هزار و ۲۱۷ فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (۱۷۰ همت) صادر شده است که در صورت تحقق این طرح‌ها، زمینه ایجاد حدود ۳۴ هزار فرصت شغلی فراهم خواهد شد.

خیرخواه خاطرنشان کرد: امسال ۵۸ پروژه صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری ۴۲ همت در هفته دولت آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است که بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال استان کمک کند.

زمین مورد نیاز ۲۴ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن الحاق و واگذار شده است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز در جلسه شورای اداری استان گفت: امسال یک همت اعتبار برای تأمین قیر رایگان اختصاص یافته و قیر مورد نیاز شهرداری‌های استان برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در حال توزیع است.

پیمان آرامون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن افزود: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود هزار هکتار زمین در شهرهای مختلف استان برای تامین زمین مورد نیاز ۲۴ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن الحاق و واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی همچنین از اجرای پروژه محور سه‌راهی ایواوغلی به بازرگان خبر داد و گفت: این محور در سال ۱۴۰۴ پیمان‌سپاری شده و در حال حاضر ۵۴ کیلومتر آن در دست اجراست.

آرامون افزود: در قالب همایش اینوا نیز ۱۰۰ هکتار زمین برای واگذاری به بخش صنعت اختصاص یافته است که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کند.

وی همچنین به احیای پروژه شهید اسرافیلی اشاره کرد و گفت: این پروژه که ۱۴ سال راکد مانده بود، با جذب سرمایه‌گذار به ارزش ۲.۳ همت دوباره فعال شده و اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

طرح جامع پنج پایانه مرزی آذربایجان غربی به تصویب رسید

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی نیز در این جلسه گفت: طی دو سال اخیر با هدف صیانت و ارتقای ایمنی راه‌ها و بهسازی محورهای منتهی به مراکز و پایانه‌های مرزی استان، ۹۲۰ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است.

ارسلان شکری با اشاره به گستره فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: این اداره‌کل در مجموع ۱۲۰ خدمت راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به مردم و کاربران جاده‌ای ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه صیانت از ایمنی و کیفیت راه‌ها از اولویت‌های اصلی راهداری استان است، همچنین از تصویب طرح جامع پنج پایانه مرزی استان خبر داد و گفت: طرح جامع پنج پایانه مرزی به تصویب رسیده و عملیات اجرایی سه طرح نیز در مرحله مناقصه قرار دارد که پس از تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان اظهار کرد: در این حوزه ۳۵ فرصت سرمایه‌گذاری با مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۱۷ همت معرفی شده است که در صورت تحقق، زمینه ایجاد حدود ۸ هزار فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد.

شکری در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته دولت افزود: همزمان با هفته دولت، ۵۳ پروژه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اعتباری بالغ بر ۳ همت در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.