به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، یکی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی و تولید یک محصول فناورانه در حوزه بالادست نفت و گاز به نام «دستگاه دیسک گردان» شده است. دستگاه دیسک گردان که کاملاً بومی‌سازی شده‌ است، نقش به‌سزایی در افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز ایفا می‌کند.

مهندس امیرحسین ربیعی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درخصوص این محصول فناورانه گفت: این دستگاه که تمامی مراحل طراحی، ساخت قطعات و مونتاژ آن توسط تیم فنی شرکت انرژی آسا صورت گرفته، برای اولین بار در کشور ساخته شده است. هدف این دستگاه، اندازه‌گیری نرخ واکنش سنگ و سیال در دما و فشار بالا است که از اهمیت بالایی در مطالعات عملیات تزریق اسید - به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های التیام آسیب سازندهای نفت‌خیز - برخوردار است. شایان ذکر است این دستگاه در سال‌های اخیر از نیازهای فناورانه صنعت نفت بوده که به علت تحریم‌ها امکان واردات آن میسر نبوده است.

وی افزود: این شرکت همچنین تولید محصولات فناورانه دیگری را به مرحله نهایی رسانده است. دستگاه QCM به عنوان سامانه‌ای برای مشخصه‌یابی و اندازه‌گیری پارامترهای مختلف سیالات و محلول‌ها به صورت برخط، دستگاه تزریق اسید دوگانه به مغزه برای شبیه‌سازی اسیدکاری چاه‌های نفتی و دستگاه آزمون خوردگی از جمله محصولات نهایی شده‌ی شرکت ما هستند. همچنین دستگاه ویسکومتر اسیدی دما و فشار بالا، نرم افزار شبیه سازی اسیدکاری، دستگاه ارزیابی افزایه کف ساز و ... از محصولات در حال توسعه‌ی شرکت انرژی آسا هستند. شرکت ما در زمینه‌ی خدمات مشاوره‌ای در خصوص بهینه سازی افزایه‌های شیمیایی اسیدکاری فعال است.

ربیعی خاطرنشان کرد: واردات این محصولات فناورانه که مورد نیاز صنعت نفت هستند، با چالش‌هایی از جمله نوسانات نرخ ارز و عدم امکان سفارش به علت تحریم‌ها روبه‌رو بوده است اما اکنون این شرکت با بومی‌سازی این دو دستگاه‌ها توانسته است صرفه‌جویی ارزی فراوانی را برای کشور ایجاد کند.

گفتنی است این شرکت دانش بنیان با دورنمای فعالیت در حوزه انرژی به همت جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و نفت شریف شکل گرفته و فعالیت غیررسمی خود را در سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است. این شرکت دانش بنیان که در سال ۱۳۹۸ به ثبت رسمی رسیده، هم‌اکنون به‌عنوان یکی از واحدهای مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف مشغول به فعالیت است.