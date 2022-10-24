هوای اصفهان برای دهمین روز پیاپی آلوده است

جمشید لقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز دوشنبه دوم آبان براساس داده‌های دریافتی ۹ ایستگاه شهرداری در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.



وی با اشاره به اینکه میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه کردآباد با ۱۵۴ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان است، افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان انقلاب با ۱۳۴، رهنان با ۱۲۰، ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۱۱۶، کاوه با ۱۱۱، فرشادی با ۱۰۴ و فیض با ۱۰۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان میرزا طاهر با شاخص ۹۳ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.



مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که شاخص کیفی هوای این کلانشهر اکنون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است اما امکان قرلرگرفتن شاخص در شرایط هشدار وجود دارد.



لقایی توصیه کرد: افراد بسیار حساس و گروه‌های آسیب پذیر مانند سالمندان، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان و زنان باردار در صورت امکان از تردد غیر ضرور در سطح شهر و فعالیت‌های طولانی و سنگین در فضای باز خودداری کنند.‌



به گزارش مهر همچنین براساس اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست امروز میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان عدد ۱۲۱ و وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.



بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه احمدآباد با ۱۳۵، پروین با ۱۳۲ و استانداری با ۱۱۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و دو ایستگاه رودکی و بزرگراه خرازی کماکان قطع است.



شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.