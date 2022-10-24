به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فدراسیون کشتی در مورد تخلف آئین نامه‌ای صورت گرفته در دیدار تیم‌های ستارگان ساری و مقاومت البرز از هفته‌ی اول رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه ای کشور جام یادگار امام (ره)، بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:



«با توجه به بررسی به عمل آمده در دیدار بین تیم‌های ستارگان ساری و مقاومت البرز که در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۱ در شهر ساری برگزار گردید، مطابق بند ۶ مقررات فنی و وزن کشی مسابقات، بخشنامه سازمان لیگ به شماره ۸۹۷/د/۲۶۴/۱۴۰۱ مورخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ هر یک از کشتی گیران که طی یک سال گذشته در رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی (جام تختی مرحله سوم انتخابی تیم ملی می‌باشد) حضور داشته اند صرفاً در آن وزن و یا وزن بالاتر می‌توانند در مسابقات لیگ شرکت نمایند و چنانچه تمایل به حضور در یک وزن پایین‌تر را داشته باشند شامل دو کیلو ارفاق به وزن نخواهند بود.

لذا با توجه به بند فوق حضور آقای محمدرضا عسگرپور در وزن ۷۰ کیلوگرم (نفر سوم جام تختی تنکابن در ۷۴ کیلوگرم) در معیت تیم ستارگان ساری و همچنین حضور مسعود مددی در وزن ۸۶ کیلوگرم (عضو تیم استان البرز در وزن ۹۲ کیلوگرم قهرمانی کشور گرگان) در معیت تیم مقاومت البرز غیر مجاز بوده ونتیجه مسابقه وزن ۷۰ کیلوگرم بین محمد رضا عسگر پور و علی رضایی دیسکالیفه به نفع علی رضایی و نتیجه مسابقه وزن ۸۶ کیلوگرم بین علیرضا صابریان و مسعود مددی دیسکالیفه به نفع علیرضا صابریان می‌باشد. بر این اساس نتیجه تیمی ۵ بر ۵ و با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ به سود ستارگان ساری اصلاح و تغییر می‌کند.»