شروع مقتدرانه بانک شهر در لیگ برتر کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر کشتی کشور با رقابتی پرهیجان و پر از هیجان آغاز شد، مسابقه‌ای که بعدازظهر پنجشنبه بین تیم‌های بانک شهر و جوانان ستارگان ساری در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، در نهایت با نتیجه‌ای قاطع و ۱۰ بر صفر به نفع تیم میزبان، بانک شهر، پایان یافت.

در ابتدا قرار بود تیم دانشگاه آزاد اسلامی در هفته نخست به مصاف بانک شهر برود، اما این تیم چند روز قبل به دلایل مختلف از شرکت در مسابقات انصراف داد. در نتیجه، سازمان لیگ کشتی تیم جوانان ستارگان ساری را جایگزین تیم دانشگاه آزاد کرد تا مسابقه امروز به این شکل برگزار شود.

ترکیب تیم بانک شهر در این رقابت شامل کشتی‌گیران بزرگی همچون حسین ترابی، پوریا کاظمی، رضا اطری، ابراهیم الهی، کیان محمودجانلو، فریبرز بابایی، امیرعلی مسلمی، عزت‌اله اکبری، مجتبی گلیج و محمد علی‌تبار بود. تمام اعضای این تیم در مبارزات خود به پیروزی رسیدند و نشان دادند که آماده رقابت‌های سخت و پر فشار این دوره از لیگ هستند.

از طرف دیگر، تیم جوانان ستارگان ساری با ترکیب امیررضا یزدانی، محمد عشوری، ابوالفضل بخشوده، جواد جوادی، حسین رسولی، آرمین بابایی، مهرشاد شیخی، مهدی علیزاده، امیرحسین خیری‌تاج و پوریا یعقوبی با تمام توان خود به میدان آمد، اما نتوانستند در برابر قدرت و هماهنگی تیم بانک شهر مقاومت کنند.

این دوره از لیگ برتر کشتی کشور با حضور تیم‌های مطرحی مانند ستارگان پاس ساری، استقلال جویبار و جوانان ستارگان ساری برگزار می‌شود.