تغییر مسیر راه رفتن موادفروش را به دام پلیس انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر انتقال مواد مخدر به شهر تهران در پوشش مسافر از طریق اتوبوس در پایانه مسافر بری شرق رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم را تیمی از مأموران کلانتری ۲۱۰ پایانه مسافربری شرق بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران ابتدا در پایانه اقدام به گشت زنی کرده و مسافران را زیر نظر گرفتند افزود: در حال گشت زنی و کنترل مسافران به صورت محسوس و نا محسوس به فردی با کوله پشتی خاکی رنگ که با روئیت مأموران تغییر مسیر داد مشکوک شده و به وی مراجعه که متهم که قصد متواری شدن داشت که در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی اولیه از داخل کوله پشتی متهم مقدار یک کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک بسته بندی شده کشف و متهم ۳۲ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و حمل مواد مخدر به شهر تهران اعتراف کرد.

سرهنگ ضرونی در پایان با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی سایر افراد دخیل در این پرونده خاطرنشان کرد: متهم در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سارق موتورسیکلت‌های مدل بالا دستگیر شد

سرهنگ اردشیر نادری گفت: در پی افزایش سرقت موتورسیکلت‌های مدل بالا در محله جوادیه تهرانپارس رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از مأموران کلانتری این محل بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند افزود: تیم مجربی از مأموران پس از اخذ مجوز قضائی در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه به مخفیگاه متهمان مراجعه و هر ۲ متهم را دستگیر و در بررسی اولیه یک دستگاه موتورسیکلت بنلی سرقتی کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان ۲۵ و ۲۷ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت موتورسیکلت با همدستی یکدیگر اعتراف و اظهار داشتند تا کنون مرتکب ۵ فقره سرقت مشابه شده اند.

سرهنگ نادری در پایان با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان خاطرنشان کرد: متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

دستگیری سارق و مالخر منزل

سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: تیم عملیات کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در حال گشت زنی در محله سعادت آباد به فردی با یک کوله پشتی مشکی رنگ که هراسان از منزلی خارج شده و در حال متواری شدن بود را مشاهده کردند و سریعاً وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه مأموران در یک تعقیب و یک عملیات ضربتی متهم را زمین گیر و دستگیر کردند افزود: در بررسی اولیه از داخل کوله پشتی متهم لوازم سرقتی که از منزل سرقت کرده بوده کشف شد و در مراجعه به محل وقوع جرم مال باخته شناسایی شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم ۳۸ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت منزل معترف و اظهار داشت اموال را پس از سرقت به فردی با مشخصات معلوم می‌فروشد که با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه مالخر مراجعه و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه مالخر اموال مسروقه در مخفیگاه دستگیر و تعداد زیادی اموال سرقتی نیز از این مکان کشف شد.

جانشین پلیس پیشگیری تهران در پایان با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان خاطرنشان کرد: متهمان در اختیار مرجع قضائی برای اخذ دستور قضائی قرار گرفتند.

کشف ۵ فقره موبایل قاپی

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای گفت: روز گذشته تیمی از مأموران عملیات کلانتری ۱۶۹ مشیریه در حال گشت زنی در این محل به یک دستگاه موتورسیکلت دو ترک با پلاک مخدوش که در حال پرسه زنی و زاغ زنی بودند مشکوک می‌شوند و متهمان را زیر نظر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه مأموران جهت بررسی بیشتر به متهمان مراجعه کردند افزود: متهمان با روئیت خودروی پلیس با سرعت از محل متواری و در یک تعقیب و گریز و در یک عملیات ضربتی موتورسیکلت متوقف و هر ۲ متهم زمین گیر و دستگیر شدند و در بررسی اولیه از متهمان ۲ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان ۲۵ و ۳۱ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۵ فقره سرقت تلفن همراه با همدستی یکدیگر به روش موبایل قاپی اعتراف و با شناسایی مال باختگان هر ۵ مال باخته به کلانتری مراجعه کردند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در پایان با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان خاطرنشان کرد: متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.