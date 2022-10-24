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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۵

اخبار پلیسی شهر؛

تغییر مسیر راه رفتن موادفروش را به دام پلیس انداخت

تغییر مسیر راه رفتن موادفروش را به دام پلیس انداخت

در ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف تهران حوادثی رخ داد که مأموران انتظامی در آن نقش آفرینی کردند. در بسته اخبار پلیسی شهر مهم ترین این حوادث را بخوانید.

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر انتقال مواد مخدر به شهر تهران در پوشش مسافر از طریق اتوبوس در پایانه مسافر بری شرق رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم را تیمی از مأموران کلانتری ۲۱۰ پایانه مسافربری شرق بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران ابتدا در پایانه اقدام به گشت زنی کرده و مسافران را زیر نظر گرفتند افزود: در حال گشت زنی و کنترل مسافران به صورت محسوس و نا محسوس به فردی با کوله پشتی خاکی رنگ که با روئیت مأموران تغییر مسیر داد مشکوک شده و به وی مراجعه که متهم که قصد متواری شدن داشت که در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی اولیه از داخل کوله پشتی متهم مقدار یک کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک بسته بندی شده کشف و متهم ۳۲ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و حمل مواد مخدر به شهر تهران اعتراف کرد.

سرهنگ ضرونی در پایان با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی سایر افراد دخیل در این پرونده خاطرنشان کرد: متهم در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سارق موتورسیکلت‌های مدل بالا دستگیر شد

سرهنگ اردشیر نادری گفت: در پی افزایش سرقت موتورسیکلت‌های مدل بالا در محله جوادیه تهرانپارس رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از مأموران کلانتری این محل بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند افزود: تیم مجربی از مأموران پس از اخذ مجوز قضائی در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه به مخفیگاه متهمان مراجعه و هر ۲ متهم را دستگیر و در بررسی اولیه یک دستگاه موتورسیکلت بنلی سرقتی کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان ۲۵ و ۲۷ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت موتورسیکلت با همدستی یکدیگر اعتراف و اظهار داشتند تا کنون مرتکب ۵ فقره سرقت مشابه شده اند.

سرهنگ نادری در پایان با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان خاطرنشان کرد: متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

دستگیری سارق و مالخر منزل

سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: تیم عملیات کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در حال گشت زنی در محله سعادت آباد به فردی با یک کوله پشتی مشکی رنگ که هراسان از منزلی خارج شده و در حال متواری شدن بود را مشاهده کردند و سریعاً وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه مأموران در یک تعقیب و یک عملیات ضربتی متهم را زمین گیر و دستگیر کردند افزود: در بررسی اولیه از داخل کوله پشتی متهم لوازم سرقتی که از منزل سرقت کرده بوده کشف شد و در مراجعه به محل وقوع جرم مال باخته شناسایی شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم ۳۸ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت منزل معترف و اظهار داشت اموال را پس از سرقت به فردی با مشخصات معلوم می‌فروشد که با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه مالخر مراجعه و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه مالخر اموال مسروقه در مخفیگاه دستگیر و تعداد زیادی اموال سرقتی نیز از این مکان کشف شد.

جانشین پلیس پیشگیری تهران در پایان با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان خاطرنشان کرد: متهمان در اختیار مرجع قضائی برای اخذ دستور قضائی قرار گرفتند.

کشف ۵ فقره موبایل قاپی

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای گفت: روز گذشته تیمی از مأموران عملیات کلانتری ۱۶۹ مشیریه در حال گشت زنی در این محل به یک دستگاه موتورسیکلت دو ترک با پلاک مخدوش که در حال پرسه زنی و زاغ زنی بودند مشکوک می‌شوند و متهمان را زیر نظر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه مأموران جهت بررسی بیشتر به متهمان مراجعه کردند افزود: متهمان با روئیت خودروی پلیس با سرعت از محل متواری و در یک تعقیب و گریز و در یک عملیات ضربتی موتورسیکلت متوقف و هر ۲ متهم زمین گیر و دستگیر شدند و در بررسی اولیه از متهمان ۲ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان ۲۵ و ۳۱ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۵ فقره سرقت تلفن همراه با همدستی یکدیگر به روش موبایل قاپی اعتراف و با شناسایی مال باختگان هر ۵ مال باخته به کلانتری مراجعه کردند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در پایان با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان خاطرنشان کرد: متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 5615989

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