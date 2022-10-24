حادثه زندان اوین با اقتدار اداره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در جمع کارکنان این فرماندهی، بیان داشت: در راستای مرتفع کردن مطالبات مردمی که مقابله با سرقت و همچنین برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی به خصوص در حوزه امنیت اخلاقی است همه تلاش خود را به کار بسته ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در حوادث اخیر علیرغم همه تلاش‌های ددمنشانه و مذبوحانه دشمنان در ایجاد آشوب و اغتشاش و برهم زدن امنیت و آرامش شهروندان، پلیس با تمام وجود تا پای جان برای امنیت و آرامش مردم ایستاد و مجاهدانه تلاش کرد تا امنیت و آرامش مردم به مخاطره نیفتد، عنوان داشت: امنیت و آرامش بستر و زمینه لازم برای هر جامعه‌ای محسوب می‌شود که اگر به این مهم خدشه‌ای وارد شود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود همچنانکه در همه جای دنیا و حتی کشورهای اروپایی که خود را داعیه دار فرهنگ و تمدن می‌دانند شاهد هستیم که در پی حوادث و اغتشاشات خیابانی چگونه برخی افراد فرصت طلب و هنجار شکن به دنبال غارت و چپاول اموال مردم هستند و دانسته و یا ندانسته امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه در بستر فضای مجازی در یک جنگ تمام عیار هیبریدی و ترکیبی دشمنان با سیاه نمایی، دروغ پردازی، وارونه نمایی، شایعه، فریب، برجسب زنی و … به میدان آمدند تا به اهداف خود دست پیدا کنند، گفت: این بار هم دشمنان نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و در سد پولادین و اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران خللی ایجاد کنند چرا که آنها تلاش دارند تا در کشور ما سوریه‌ای دیگر خلق نمایند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه سازمان انتظامی مظلومانه در مقابل توطئه دشمنان ایستاد و مجاهدت کرد، بیان داشت: در این حوادث توانمندی و تبلور قدرت پلیس به خوبی به نمایش گذاشته شد که چگونه دلاور مردان انتظامی از حدود و ثغور و امنیت و آرامش مردم تا پای جان دفاع می‌کنند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در حوادث اخیر تهران بزرگ مرکز تمرکز و توجه دشمن بود، گفت: در همه حوادث و در راستای خدمت به مردم از سرباز تا سردار با اعتقاد و باور و همه توان پای کار هستیم و خستگی در قاموس همکاران من در پلیس پایتخت معنایی ندارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در این حوادث تعدادی از همکاران ما مجروح و مضروب و مصدوم شدند، خاطر نشان کرد: در همه حوادث تلاش ما بر این بود که کوچک‌ترین آسیبی به اموال و وسایل شهروندان و بیت المال وارد نشود و حتی اعلام شد که در این حوادث کسانی که به اموال آنها آسیبی وارد شده است برای برآورد و تخمین و جبران خسارت به پلیس پیشگیری فاتب مراجعه نمایند.

سردار رحیمی با اشاره به حادثه اوین و حضور سریع یگان‌های عملیاتی و اطلاعاتی در زندان اوین، گفت: موضوع زندان اوین به سرعت و با اقتدار مدیریت شد و در این صحنه نیز نقشه دشمنان که به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در ندامتگاه‌ها بودند نقش بر آب شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه برای دفاع از آرمان‌های مردم و انقلاب مستحکم و مقتدر خواهیم ایستاد، بیان داشت: ما همواره خود را خادم و خدمتگزار مردم و مردم را بزرگترین و بهترین حامی و مدافع خود می‌دانیم و اجازه نخواهیم داد کسی امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بی اندازد.