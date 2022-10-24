استعفای حمید سوریان از نایب رئیسی فدراسیون کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان امروز با استعفا از عنوان نایب رئیسی فدراسیون کشتی برای چندمین بار از این مسئولیت کناره گیری کرد و فعلاً همه چیز را به رئیس فدراسیون محول کرده که آیا با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر؟

حمید سوریان در این دو سال فعالیتش به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی، سابقه استعفا داشت که با درخواست وی موافقت نشد.

این بار اما حمید سوریان اعلام کرده بدون خصومت و دلخوری از کسی استعفای خود را به فدراسیون ارائه داده که گویا دلیل آن تصمیم شخصی است.

فدراسیون کشتی هنوز نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است.