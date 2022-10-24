  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۳

استعفای حمید سوریان از نایب رئیسی فدراسیون کشتی

استعفای حمید سوریان از نایب رئیسی فدراسیون کشتی

حمید سوریان بعد از حدود دو سال فعالیت به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی، امروز از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان امروز با استعفا از عنوان نایب رئیسی فدراسیون کشتی برای چندمین بار از این مسئولیت کناره گیری کرد و فعلاً همه چیز را به رئیس فدراسیون محول کرده که آیا با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر؟

حمید سوریان در این دو سال فعالیتش به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی، سابقه استعفا داشت که با درخواست وی موافقت نشد.

این بار اما حمید سوریان اعلام کرده بدون خصومت و دلخوری از کسی استعفای خود را به فدراسیون ارائه داده که گویا دلیل آن تصمیم شخصی است.

فدراسیون کشتی هنوز نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است.

کد مطلب 5616025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها