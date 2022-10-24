به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در حمله هوایی ارتش میانمار که ادعا می شود در جریان جشن گروه «کاچین» یکی از گروه‌ های مسلح قومی در این کشور به مناسبت سالگرد تاسیس «ارتش استقلال کاچین» (KIA) روی داد، دستکم ۶۰ نفر کشته شده‌ اند.

سخنگوی انجمن هنرمندان کاچین در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری آسوشیتد پرس با بیان اینکه هواپیماهای نظامی حوالی ساعت ۲۰ دیروز به وقت محلی ۴ بمب روی محل برگزاری این جشن با حضور ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر انداختند، گفت: یک خواننده نیز در میان کشته شدگان بودند.

ارتش میانمار یا رسانه‌ های دولتی این کشور تا کنون در رابطه با ادعاهای این حمله اظهارنظری نکرده‌ اند.

گروه مسلح کاچین موسوم به «ارتش استقلال کاچین» (KIA) از گروه های مسلح قومی ضد کودتاست.

در همین ارتباط، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) پیشتر با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرده بود که دستکم ۱۱ کودک در نتیجه شلیک بالگرد ارتش میانمار به یک مدرسه در تاریخ ۱۶ سپتامبر جاری کشته شدند.

در بیانیه یونیسف در این باره آمده بود: در نتیجه شلیک هوایی به مناطق مسکونی از جمله یک مدرسه در منطقه ساگاینگ میانمار در تاریخ ۱۶ سپتامبر دستکم ۱۱ کودک کشته شدند.

یونیسف همچنین با بیان اینکه هنوز خبری از وضعیت ۱۵ دانش آموز مدرسه مذکور نیز در دسترس نیست، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کودکان احتمالاً دربند شده است.

حملات ارتش میانما طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.