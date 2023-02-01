به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش میانمار حالت فوق العاده در این کشور را تمدید کرد.

طبق اعلامیه منتشره از تلویزیون دولتی ام آر تی وی، شورای دفاع و امنیت میانمار حالت فوق العاده در این کشور را به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد و علت آن را اوضاع غیرطبیعی میانمار و نیاز به زمان برای زمینه سازی جهت برگزاری انتخابات سالم و پایدار اعلام نمود.

این در حالی است که علیرغم اینکه ژنرال مین اونگ هلینگ رئیس حکومت نظامی میانمار پیش از این از برگزاری انتخابات در ماه آگوست خبر داده بود زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات اعلام نشده است.

در این گزارش آمده است که انتخابات پس از پایان حالت فوق العاده برگزار خواهد شد.

گفتنی است ارتش میانمار روز اول فوریه سال ۲۰۲۱ در پی بازداشت «میو انیونت» سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و «آنگ سان سوچی» رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قدرت به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

میانمار پس از کودتای نظامی که منجر به برکناری آنگ سان سوچی و آواره شدن صدها نفر شد در چرخه‌ای از خشونت گرفتار شده است.

کارشناسان سازمان ملل با اشاره به جنایت‌های صورت گرفته مانند شکنجه، آزار جنسی و اعدام‌های غیر قانونی از سوی نظامیان، نسبت به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در میانمار هشدار داده‌اند.

در نتیجه این کودتا، سران سابق این کشور شامل «آنگ سان سوچی» رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی و «وین مینت» رئیس جمهور این کشور بازداشت شدند. در پی این کودتا اعتراض‌های مردمی در سراسر این کشور آغاز شد که با خشونت مرگباری سرکوب شد و به مرگ صدها تن انجامید.

نظامیان میانمار اگر چه تقلب در انتخابات را در توجیه کودتا مطرح می‌کنند، چندین منبع و نهاد مستقل پس از بررسی روند رأی‌گیری در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که شواهدی حاکی از تقلب در انتخابات نیافته‌اند.

از زمان وقوع کودتای نظامی علیه سوچی و دولتش، میانمار در بحران و ناآرامی قرار دارد. تقریباً هر روز تظاهراتی علیه کودتاچیان برپا و از سوی ارتش به شدت سرکوب می‌شود.