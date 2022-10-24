به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، ۵ هزار و ۶۰۰ تن متانول، ۳ هزار و ۸۷۵ تن نفتای سبک، ۲ هزار و ۶۰۰ تن آیزوریسایکل، هزار و ۳۳۴ تن اکستراکت و هزار و ۶۵ تن انواع حلال در رینگ داخلی بورس انرژی ایران معامله شد.

رینگ داخلی بورس انرژی ایران نیز شاهد معامله نفتای سبک پالایش نفت تهران، متانول متعلق‌به پتروشیمی‌های زاگرس، شیراز، فن‌آوران و شرکت متانول کاوه، آیزوریسایکل متعلق‌به پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت تهران، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۶ و حلال ۴۱۰ پالایش نفت اصفهان و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، اکستراکت نفت سپاهان، آیزوفید، برش سنگین، سوخت کوره و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز و برش سنگین پتروشیمی جم بود.

امروز در رینگ بین‌الملل نیز ۵۰۰ تن رافینت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت دادوستد شد.

همچنین بورس انرژی ایران فردا میزبان عرضه ۱۹ فراورده هیدروکربوری به حجم ۳۴ هزار و ۴۲۵ تن در رینگ‌های بین‌الملل و داخلی است.

حدود ۹ هزار تن هیدروکربن سنگین دریایی، ۴ هزار تن هیدروکربن سنگین، ۳ هزار تن ریفورمیت و هزار تن گازمایع شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا و هزار تن متانول پتروشیمی فن‌آوران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.

فراورده‌های MTBE، برش سنگین و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، اکستراکت سبک DAE10 و اکستراکت سبک DAE11 شرکت نفت ایرانول، روغن سنگین قطرانی پالایش قطران ذغال سنگ، ریفورمیت، گاز مایع و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی‌سینا، سی‌او و نفتای سبک پالایش نفت آبادان، نیتروژن مایع پتروشیمی مبین، نیتروژن مایع شرکت صنایع طبی آرکاشیمی سورنا و نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس نیز فردا در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.