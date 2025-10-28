به گزارش خبرگزاری مهر، بورس انرژی ایران اعلام کرد در ششمین روز آبان رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی این بورس میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

در این روز شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت آب و فاضلاب استان کرمان نسبت به عرضه پساب در رینگ داخلی بورس انرژی اقدام می‌کنند.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به لحاظ حجم می‌توان به برنامه عرضه ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد.

همچنین از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم نیز می‌توان به برنامه عرضه ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و ۳ هزار تن سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان اشاره داشت.

ضمناً روز گذشته، در پنجمین روز از آبان‌، ۴۹ هزار تن فرآورده هیدورکربوری در رینگ داخلی و ۱۰۲ هزار تن گاز مایع در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.