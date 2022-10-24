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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۲۸

بهادری جهرمی:

دیدار با دانشجویان ادامه خواهد داشت

دیدار با دانشجویان ادامه خواهد داشت

سخنگوی دولت گفت: فضای دانشگاه پرشور است و این دیدارها حتماً ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی دوشنبه شب در گفتگویی درباره گفتگوی بی واسطه با دانشجویان، گفت: فضای دانشگاه پرشور است و این دیدارها حتماً ادامه دارد. اگرچه برخی از محیط‌های علمی چنین اتفاقاتی را شاهد نبوده است.

وی افزود: برخی از این رفتارها از آنجایی که ضد فرهنگ اصیل کشور ما است خیلی ماندگار نخواهد بود. شاید در دوره‌ای به دلیل نبود گفتگو یا حوادث اخیر و یا فضاسازی‌ها که سعی می‌شود ضدارزش‌ها را در رسانه‌های معاند ترویج کنند که تأثیر موقتی دارد و زودگذر خواهد بود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ذات دانشگاه گفتمان را می‌پسندد و تبادل نظر و گفتگو دو و چند طرفه حتماً پیروز است نه گفتمانی که درخور شأن دانشگاه نیست.

وی ادامه داد: زمانی که در جلسه دانشجویی حاضر می‌شوم می‌دانم که تصاویر به شکل زنده در بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی پخش می‌شود و خیلی از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی زنده تمامی لحظات را پخش می‌کنند. هرگز احساس نکردم سوال یا نکته‌ای درباره دولت و حاکمیت مطرح شود که قابلیت پاسخگویی ندارد. البته برخی از سوالات به قدری ضدارزش و ضد فرهنگ است که حتی نمی‌پسندم از یک انسان بشنوم چه برسد دانشجو.

بهادری جهرمی تاکید کرد: طبیعتاً کسی که حرف زشت می‌زند خودش را زیر سوال می‌رود، امروز برخی از آنها به خبرگزاری‌ها می‌گفتند که تصویرشان را نگیرند و این نشان می‌داد که خودشان هم از کلامی که به کار می‌برند خجالت می‌کشند.

بهادری جهرمی گفت: عواقب انجام کار ضدفرهنگی و ضد ارزشی در ذات خودش است. نمی‌خواهم منکر این شوم که باید قواعد و ضوابط دانشگاه هم رعایت شود و ضمانت اجرا داشته باشد چون در مقام پرداختن به این موضوع نیستم بلکه می‌گویم فردی که خودش حرکت ضداخلاقی و ضدفرهنگی انجام می‌دهد و کلامی را بیان می‌کند که در شأن محیط دانشگاه نیست، در درجه اول شأن خودش را زیر سوال برده است و عواقب آن بر تن، جان و روحیه‌اش می‌نشیند.

کد مطلب 5616311

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    نظرات

    • جمشید IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
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      .رفتن مسیولان بلند پایه برای گفتگو با دانشجویان برای چیست؟!!..مگر دانشگاه استاد و مدرس..و یا قوانین کم دارد؟!!..رفتن مسیولان و سخنگوی دولت.. به دانشگاها عملا ریختن بنزین در آتش آشوب هاست..این یعنی اعتبار و اعتنا به هزیان گویی و رفتارهای غیر عقلانی و بیمارگونه و ضد ملی آنان.

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