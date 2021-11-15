پدر و مادر بهادری جهرمی و خانمش به جایی وصل نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نشست کارآموزان وکالت استان تهران گفت: از کسانی که این جلسه را تشکیل دادند خصوصاً آقای بهادری جهرمی که با خلوص نیت در مرکز وکلا فعالیت می‌کردند قدردانی می‌کنم، ایشان و همه همکارانشان فعالیتی در این مجموعه انجام دادند که با گذشته قابل مقایسه نیست.

وی ضمن تبریک به کارآموزان وکالت گفت: شأن و منزلت این لحظه به بعد شما با شأن و منزلت عمر سابق شما تفاوت دارد، دامنه علم حقوق بسیار وسیع است و علم حقوق مهم‌ترین علم برای پیاده کردن عدالت است. هرجایی که برای خلقت نابسامانی وجود داشته، عدالت وجود خارجی نداشته است شما باید از همین لحظه بدانید در کجا قرار گرفته‌اید.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: شما ممکن است در یک خیابان در دل ۱۰۰ پزشک متخصص، یکی دو تابلو وکیل یا کارشناس ببینید پس معلوم است این انحصار در شغل وکالت معنا و مفهومی دارد.

وی با اشاره به رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: چه نقطه عطفی وجود دارد که جایگاه آقای بهادری جهرمی این‌چنین ارتقا پیدا می‌کند؟ من مطمئنم پدر و مادر و پدر و مادر زن وی به هیچ جا وصل نیستند ما نباید به دنبال مقام بگردیم بگذاریم مقام به دنبال ما بگردد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: من شخصاً تفاوتی بین مرکز وکلا و کانون وکلا قائل نیستم، همه عزیزان در سربرگشان نوشته شده وکیل دادگستری. مواجهه با همکاران قضائی را از همین ابتدا تمرین کنید و این یک رکن جدی برای موفقیت در امر وکالت است و حتماً خود را با علم تعریف کنید نه با سفسطه. در ادبیات و انشا حتماً کار کنید کوتاه‌ترین راه برای دفاع خوب کمترین نوشته در لایحه است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در پایان گفت: تقاضای من این است که در شخصیت خودتان شک نکنید از خطا کردن نترسید، هرکجا که بیشتر خطا کردید بیشتر دنبال یادگیری بروید.