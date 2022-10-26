بودجه حمایت از دانش آموزان مستعد محروم هنوز قطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر در نظام آموزشی کشور مطرح شد؛ دریافت شهریه‌های نجومی توسط مدارس دولتی ممتاز و مدارس استعدادهای درخشان بود.

در حالی که مسئولان مدارس استعدادهای درخشان از هزینه‌های بالای اداره این مدارس سخن گفته بودند؛ رئیس این سازمان روز ۲۵ مرداد ماه در نشست خبری خود در کنار تخفیف در شهریه دریافتی، از دو راهکار برای جبران کمبود منابع این مدارس گفته بود. تلاش وزیر آموزش و پرورش برای دریافت بودجه‌ای برای کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان مستعد نیازمند و تأسیس یک خیریه با عضویت دانش آموزان قدیمی این مدرسه دو راهکاری بود که یاوری مطرح کرد.

برای بررسی میزان تحقق این دو وعده مجدداً با رئیس سازمان استعدادهای درخشان صحبت کردیم. الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تأسیس خیریه محصلین استعدادهای درخشان گفت: هنوز پرونده مجوز این خیریه در وزارت کشور در حال بررسی است و هنوز نتوانسته‌ایم مجوز این خیریه را دریافت کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که تلاش وزیر آموزش و پرورش برای جذب بودجه کمک به دانش آموزان مستعد نیازمند گفت: رقمی که قرار بود جناب آقای نوری برای کمک به دانش آموزان نیازمند از مجلس دریافت کنند هنوز محقق نشده است البته این کمک منتفی نشده است اما برای امسال هنوز خبری نیست. البته امسال هم مانند سال‌های قبل کمک قابل توجهی به دانش آموزان دهک‌های پایین داده می‌شود. دانش آموزان مستعدی که در مدارس استعدادهای درخشان و در درک‌های پایین جمعیتی هستند. این کمک‌ها امسال هم کماکان بوده است. اما اینکه بودجه مجزایی از سوی دولت برای کمک به دانش آموزان مستعد و نخبه تخصیص داده شود هنوز عملیاتی نشده است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: تصور می‌کنم تا نیمه دوم آذرماه این مبلغ تسهیلات مشخص شود. اگر امسال بتوانیم با منابع غیر دولتی نیاز خود را برطرف کنیم احتمال اینکه برای بودجه سال آینده یک ردیف بودجه برای این موجود بگنجانیم بسیار زیاد است.

یاوری در پاسخ به این سوال که با توجه به به تغییر و تحولات و انتصابات جدید در وزارت آموزش و پرورش آیا ما شاهد تغییر و تحولی در سازمان ملی استعدادهای درخشان خواهیم بود؛ گفت: من از این موضوع خبر ندارم من بیش از هر جای دیگری به سمپاد علاقه مند هستم و این فرصت خوشبختانه فعلاً در اختیار من است و خبری هم از احتمال جابجایی‌ها ندارم.