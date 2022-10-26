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۴ آبان ۱۴۰۱، ۶:۰۴

آمریکا: اجازه آزمایش هسته‌ای جدید را به کره شمالی نخواهیم داد

آمریکا: اجازه آزمایش هسته‌ای جدید را به کره شمالی نخواهیم داد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن اجازه انجام هفتمین آزمایش هسته ای را به کره شمالی نخواهد داد و پیونگ یانگ باید منتظر عواقب این اقدام باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده به کره شمالی اجازه نخواهد داد هفتمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام دهد و پیونگ یانگ در صورت انجام چنین کاری باید منتظر عواقب آن باشد.

بر اساس این گزارش، ند پرایس افزود: واشنگتن پیونگ یانگ را به تعقل و اتخاذ اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به تمام مشکلات دعوت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در عین حال گفت که واشنگتن برای تحقق هدف خلع سلاح در شبه جزیره کره، دیپلماسی را ترجیح می‌دهد.

ند پرایس همچنین مدعی شد که کشورش با پیونگ یانگ دشمنی نمی‌کند اما نسبت به اقدامات تحریک آمیز کره شمالی نگران است.

این در حالی است که خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی پیش از این به نقل از منابع اطلاعاتی اعلام کرده بود که کره شمالی قصد دارد بین ۱۶ اکتبر تا ۸ نوامبر هفتمین آزمایش سلاح هسته‌ای را انجام دهد.

«وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که واشنگتن سامانه‌های دفاع موشکی و هسته‌ای خود را با هدف ادعایی حفاظت از کره جنوبی و ژاپن در حالت آماده باش قرار می‌دهد.

همچنین «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی خطاب به پارلمان گفت: «ما ارزیابی کرده‌ایم که کره‌شمالی آماده‌سازی برای هفتمین آزمایش هسته‌ای خود را تکمیل کرده است.»

یون سوک یول، در حالی در پارلمان به سخنرانی پرداخت که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه کره‌شمالی به زودی اولین آزمایش هسته‌ای خود را از سپتامبر ۲۰۱۷ انجام خواهد داد، افزایش یافته است. وی از آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک کره‌شمالی که «قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند و با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است»، انتقاد کرد.

کره‌شمالی از ابتدای امسال تا کنون ۲۷ دور آزمایش موشکی انجام داده است. یون پرتاب‌های کره‌شمالی را «حمله» به جامعه بین‌المللی توصیف کرد و گفت دولت بازدارندگی خود را از طریق موضع دفاعی مشترک با آمریکا و همچنین همکاری امنیتی با ژاپن بهبود خواهد بخشید.

کد مطلب 5617185

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    نظرات

    • FI ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      رحمت خدا بر کسانی که اسم امریکا را گذاشتن شیطان بزرگ!به هر صورت امروز هفته یا ماه آینده یا سال آینده امریکا باعث میشود جنگ اتمی از نقطه ای از این جهان شروع شود و کره زمین برای همیشه نابود شود!نه طمعشان تمامی دارد نه زورگویشان!
    • بهنام IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      یکی نیست بگه مثلاً آزمایش اتمی هم بکنه تو چه گ...ی میخوری؟؟؟ همه جا باید وقت وقت کنید فعلا که جرات ندارید. کره شمالی تا به حال هم نشون داده که محل سگ هم بهتون نامیده.حلا خوبه کله ننگ استفاده از بمب اتم رو تا ابد رو پیشونی کثیفتون دارید
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      به شما ربطی نداره
    • خداوردی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      ای آمریکای کوچک:بابا بولف نزن شما قلدری می کنید ولی کمتر از اون چیزی هستید که شکر می خورید شماها عامل ظلم وستم و آدم کشی و جنایت در جهان هستید شما مجنون مدرن و پیشرفته هستید کمتر حرف بزنید خفه شید به بشریت خدمت می کنید.
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      زمانی بود که انریکه قدرت داشت صدام حسین بودحالاامریکه زیرپا داردپارس الکی میکندکره شمالی آزمایش جذدیدشهم انجام میدهد
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      زمانی بود که انریکه قدرت داشت صدام حسین بودحالاامریکه زیرپا داردپارس الکی میکندکره شمالی آزمایش جذدیدشهم انجام میدهد
    • ایران IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      زنده باد کره شمالی. جلو آمریکا خونخوار نباید کوتاه بیای. تا قبل داشتن بمب اتم آمریکا تهدید به حمله نظامی می‌کرد الان میگه هیچ دشمنی با کره شمالی نداره. لعنت به آمریکا وهم پیمانانش
    • غلامحسین IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      خخخخ کره شمالی آمریکاست عددی حساب نمیکنه که شما اجازه حرف زدن باکره شمالی را داشته باشین
    • ایرانی IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      بعد از نقض تفاهم‌نامه از طرفِ آمریکا،کره شمالی۲۷ بار موشک هایش را تست کرد وبه مرحلهِ هفتم رسیده،حق با کره هست،چون کرهِ جنوبی و ژاپن مستعمرهِ آمریکا هستند و۸۰هزار نفر نیرویِ آمریکا در این دو کشور هستند وآزمایش انجام می‌دهند!همسایهِ خطرناک محسوب میشوند،لذا کره شمالی خود را آماده میکند
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      جالبه امریکا واسرائیل واتحادیه اروپا باید خلع سلاح هسته ای بشن که دنیا رو برای مردم جهنم کردن نه کره شمالی که به هیچ کشوری حمله نکرده
    • آرش IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      بزنید اون پسره ی لوس خیکی رو نابود کنید
    • ع IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      مگه عرضه اش را دارید؟! پس حتما آزمایشهای قبلی را خودتون اجازه دادی! آمریکا بزرگترین معضل جهان کل دنیا را مسخره کرده
    • کریمی IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      آمریکا چکاره است که بخواهد اجازه ندهد کره شمالی از کشورش وخودش دفاع نکند وقتیکه آمریکا واروپا بمب اتم داشتع باشند دیگران نداشته باشند دست خدا از آستین پوتین و رهبر کره شمالی در بیاد واروپا وآمریکا را نابود میکند توکل به خدا

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