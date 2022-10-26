آمریکا: اجازه آزمایش هسته ای جدید را به کره شمالی نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده به کره شمالی اجازه نخواهد داد هفتمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام دهد و پیونگ یانگ در صورت انجام چنین کاری باید منتظر عواقب آن باشد.

بر اساس این گزارش، ند پرایس افزود: واشنگتن پیونگ یانگ را به تعقل و اتخاذ اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به تمام مشکلات دعوت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در عین حال گفت که واشنگتن برای تحقق هدف خلع سلاح در شبه جزیره کره، دیپلماسی را ترجیح می‌دهد.

ند پرایس همچنین مدعی شد که کشورش با پیونگ یانگ دشمنی نمی‌کند اما نسبت به اقدامات تحریک آمیز کره شمالی نگران است.

این در حالی است که خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی پیش از این به نقل از منابع اطلاعاتی اعلام کرده بود که کره شمالی قصد دارد بین ۱۶ اکتبر تا ۸ نوامبر هفتمین آزمایش سلاح هسته‌ای را انجام دهد.

«وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که واشنگتن سامانه‌های دفاع موشکی و هسته‌ای خود را با هدف ادعایی حفاظت از کره جنوبی و ژاپن در حالت آماده باش قرار می‌دهد.

همچنین «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی خطاب به پارلمان گفت: «ما ارزیابی کرده‌ایم که کره‌شمالی آماده‌سازی برای هفتمین آزمایش هسته‌ای خود را تکمیل کرده است.»

یون سوک یول، در حالی در پارلمان به سخنرانی پرداخت که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه کره‌شمالی به زودی اولین آزمایش هسته‌ای خود را از سپتامبر ۲۰۱۷ انجام خواهد داد، افزایش یافته است. وی از آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک کره‌شمالی که «قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند و با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است»، انتقاد کرد.

کره‌شمالی از ابتدای امسال تا کنون ۲۷ دور آزمایش موشکی انجام داده است. یون پرتاب‌های کره‌شمالی را «حمله» به جامعه بین‌المللی توصیف کرد و گفت دولت بازدارندگی خود را از طریق موضع دفاعی مشترک با آمریکا و همچنین همکاری امنیتی با ژاپن بهبود خواهد بخشید.