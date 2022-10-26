به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن مدعی شدند اگر کره شمالی هفتمین آزمایش اتمی خود را انجام دهد، پاسخ آنها به پیونگ‌یانگ «بی‌نظیر» خواهد بود.

واشنگتن و متحدانش مدعی هستند که کره شمالی در تدارک ازسرگیری آزمایش‌های اتمی خود است که از سال ۲۰۱۷ تاکنون متوقف شده است.

امروز چهارشنبه «وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا، «چو هیونگدونگ»، معاون وزیر خارجه کره جنوبی و «تاکئو موری»، معاون وزیر خارجه ژاپن در شهر توکیو دیدار و گفت‌وگو کردند.

چو هیونگدونگ در نشست خبری پس از این دیدار سه‌جانبه گفت: ما توافق کردیم اگر کره شمالی هفتمین آزمایش اتمی را انجام دهد، با یک پاسخ بی‌نظیر و بی‌همتا روبرو شود. وندی شرمن نیز افزود: ما می‌خواهیم از افزایش تنش‌ها و تحریک‌ها خودداری شود. این تنش‌ها بی‌ملاحظه و عمیقاً برای منطقه ثبات‌زدا است.

ساعاتی پیش، «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم مدعی شد آمریکا به کره شمالی اجازه نخواهد داد هفتمین آزمایش اتمی خود را انجام دهد و پیونگ‌یانگ در صورت انجام چنین کاری باید منتظر عواقب آن باشد.

پیش از این خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از منابع اطلاعاتی اعلام کرده بود که کره شمالی قصد دارد بین ۱۶ اکتبر تا ۸ نوامبر (۲۴ مهر تا ۱۷ آبان) هفتمین آزمایش اتمی خود را انجام دهد.

همچنین «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی دیروز خطاب به پارلمان این کشور گفت: «ما ارزیابی کرده‌ایم که کره‌شمالی آماده‌سازی برای هفتمین آزمایش اتمی خود را تکمیل کرده است.»

یون سوک یول، در حالی در پارلمان به سخنرانی پرداخت که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه کره‌شمالی به زودی اولین آزمایش هسته‌ای خود را از سپتامبر ۲۰۱۷ انجام خواهد داد، افزایش یافته است. وی از آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک کره‌شمالی که «قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند و با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است»، انتقاد کرد.

کره‌شمالی از ابتدای امسال تا کنون ۲۷ دور آزمایش موشکی انجام داده است. یون پرتاب‌های کره‌شمالی را «حمله» به جامعه بین‌المللی توصیف کرد و گفت دولت بازدارندگی خود را از طریق موضع دفاعی مشترک با آمریکا و همچنین همکاری امنیتی با ژاپن بهبود خواهد بخشید.