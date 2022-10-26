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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۳

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس:

رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس بزرگ‌ترین مبلغان دوران هستند

رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس بزرگ‌ترین مبلغان دوران هستند

زنجان- جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس با بیان اینکه رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس بزرگ‌ترین مبلغان این دوران هستند، گفت: این دوران درخشان‌ترین نقطه تاریخ ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نبی سهرابی، روز چهارشنبه در چهارمین نشست کارگروه پنجم منطقه‌ای در استان زنجان، با ابراز خرسندی از حضور مجدد خود در این استان، اظهار کرد: باعث خوشحالی است که با همت و مساعدت دست‌اندرکاران شاهد پیشرفت مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس استان زنجان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه پس از تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس استان، باید به فکر موزه‌آرایی و برگزاری فعالیت‌های فرهنگی در این مجموعه باشیم، به دیدار اخیر پیشکسوتان دفاع‌مقدس با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برنامه تجلیل از پیشکسوتان دفاع‌مقدس در کشور در سطح بسیار بالایی برگزار شد و جای مسرت دارد که معظم‌له از این برنامه به نیکی یاد کردند.

سهرابی، این مراسم را فرصتی برای شناساندن رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس که کمتر از آن‌ها یاد می‌شد، دانست و افزود: رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس بزرگ‌ترین مبلغان این دوران هستند.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس بیان اینکه هشت سال دفاع‌مقدس درخشان‌ترین نقطه تاریخ ایران اسلامی است، یادآور شد: باید پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، این دوران به نسل جوان و نوجوان به خوبی تبیین و معرفی شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران از روز نخست با دشمنی و عداوت دشمنان غرب و شرق مواجه بود، لذا وقتی دشمنان از توطئه‌ها و دسیسه‌های خود نتیجه نگرفتند، صدام را علیه ایران تحریک کردند.

سهرابی با اشاره به اینکه همه دنیا از صدام حمایت می‌کردند، گفت: ایران با توکل به خداوند، رهبری داهیانه امام خمینی (ره) و تکیه به حمایت و اتحاد مردم به پیروزی رسید.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس، بیان کرد: باید در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی رویدادهای هشت سال دفاع‌مقدس، تلاش دوچندان کرده و در این راستا شرایط اجتماعی و فرهنگی را لحاظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه گاهی یک عکس یا یک نوشته می‌تواند تأثیر شگرفی بر فرهنگ جامعه داشته باشد، اضافه کرد: در بسیاری از کشورها از جنگ‌های صدها سال پیش خود برای تربیت نسل جدیدشان استفاده می‌کنند.

سهرابی در ادامه به مسئولان و مدیران حوزه دفاع‌مقدس استان‌ها، تاکید کرد: برای خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید فرصت مسئولیت را غنیمت شمرده و تلاش‌مان را برای خدمت به مردم مضاعف کنیم.

پیشرفت ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس زنجان مطلوب است

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس همچنین در حاشیه بازدید از مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس استان زنجان با اشاره به سفر قبلی خود با ابراز خرسندی از حضور در استان زنجان، اظهار کرد: فعالیت‌های خوبی آغاز شده و حمایت‌های مدیران استانی از مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس استان مطلوب بوده است.

سهرابی با اشاره به اینکه ساختمان و سیستم اداری مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس زنجان آماده بهره‌برداری است، ادامه داد: نسبت به سفر یک ساله خود، شاهد پیشرفت مطلوب در پروژه هستیم.

این مسئول با اشاره به اینکه طبقه نخست مجموعه تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: قسمت اداری قابل انتقال و راه دسترسی این مجموعه نیز اصلاح و بلواری زیبا برای آن آماده شده است.

کد مطلب 5617361

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