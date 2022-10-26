به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نبی سهرابی، روز چهارشنبه در چهارمین نشست کارگروه پنجم منطقه‌ای در استان زنجان، با ابراز خرسندی از حضور مجدد خود در این استان، اظهار کرد: باعث خوشحالی است که با همت و مساعدت دست‌اندرکاران شاهد پیشرفت مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس استان زنجان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه پس از تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس استان، باید به فکر موزه‌آرایی و برگزاری فعالیت‌های فرهنگی در این مجموعه باشیم، به دیدار اخیر پیشکسوتان دفاع‌مقدس با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برنامه تجلیل از پیشکسوتان دفاع‌مقدس در کشور در سطح بسیار بالایی برگزار شد و جای مسرت دارد که معظم‌له از این برنامه به نیکی یاد کردند.

سهرابی، این مراسم را فرصتی برای شناساندن رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس که کمتر از آن‌ها یاد می‌شد، دانست و افزود: رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس بزرگ‌ترین مبلغان این دوران هستند.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس بیان اینکه هشت سال دفاع‌مقدس درخشان‌ترین نقطه تاریخ ایران اسلامی است، یادآور شد: باید پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، این دوران به نسل جوان و نوجوان به خوبی تبیین و معرفی شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران از روز نخست با دشمنی و عداوت دشمنان غرب و شرق مواجه بود، لذا وقتی دشمنان از توطئه‌ها و دسیسه‌های خود نتیجه نگرفتند، صدام را علیه ایران تحریک کردند.

سهرابی با اشاره به اینکه همه دنیا از صدام حمایت می‌کردند، گفت: ایران با توکل به خداوند، رهبری داهیانه امام خمینی (ره) و تکیه به حمایت و اتحاد مردم به پیروزی رسید.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس، بیان کرد: باید در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی رویدادهای هشت سال دفاع‌مقدس، تلاش دوچندان کرده و در این راستا شرایط اجتماعی و فرهنگی را لحاظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه گاهی یک عکس یا یک نوشته می‌تواند تأثیر شگرفی بر فرهنگ جامعه داشته باشد، اضافه کرد: در بسیاری از کشورها از جنگ‌های صدها سال پیش خود برای تربیت نسل جدیدشان استفاده می‌کنند.

سهرابی در ادامه به مسئولان و مدیران حوزه دفاع‌مقدس استان‌ها، تاکید کرد: برای خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید فرصت مسئولیت را غنیمت شمرده و تلاش‌مان را برای خدمت به مردم مضاعف کنیم.

پیشرفت ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس زنجان مطلوب است

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس همچنین در حاشیه بازدید از مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس استان زنجان با اشاره به سفر قبلی خود با ابراز خرسندی از حضور در استان زنجان، اظهار کرد: فعالیت‌های خوبی آغاز شده و حمایت‌های مدیران استانی از مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس استان مطلوب بوده است.

سهرابی با اشاره به اینکه ساختمان و سیستم اداری مرکز فرهنگی و موزه دفاع‌مقدس زنجان آماده بهره‌برداری است، ادامه داد: نسبت به سفر یک ساله خود، شاهد پیشرفت مطلوب در پروژه هستیم.

این مسئول با اشاره به اینکه طبقه نخست مجموعه تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: قسمت اداری قابل انتقال و راه دسترسی این مجموعه نیز اصلاح و بلواری زیبا برای آن آماده شده است.