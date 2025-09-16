به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه بعد از ظهر سه‌شنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، خانواده‌های شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس و رزمندگان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

در این مراسم، امیر نبی سهرابی، جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ضمن ابلاغ سلام سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار، یاد شهدای مظلوم حملات اخیر رژیم صهیونیستی را گرامی داشت و سلام گرم فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح را به مردم کرمانشاه ابلاغ کرد.

پیام دفاع مقدس همچون عاشورا

امیر سهرابی با بیان اینکه دفاع مقدس تداوم عاشورا است، اظهار داشت: همان‌طور که اگر پیام حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پس از عاشورا منتقل نمی‌شد امروز از آن واقعه بزرگ اثری در تاریخ باقی نمی‌ماند، اگر ما هم پیام دفاع مقدس را به نسل‌های آینده نرسانیم، این سرمایه عظیم از دست خواهد رفت. به گفته وی، این پیام، پیام ایستادگی تا پای جان در برابر دشمن است و باید به جوانان و نوجوانان منتقل شود.

وی افزود: انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت تنها از راه کتاب و نوشته محقق نمی‌شود؛ بلکه باید از ظرفیت‌های هنر، تئاتر، سینما، نقاشی، رسانه و سایر ابزارهای فرهنگی نیز بهره گرفت تا نسل جدید بتواند با این گفتمان حیات‌بخش ارتباط برقرار کند.

جایگاه کرمانشاه در تاریخ مقاومت

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی کرمانشاه بیان کرد: این استان در طول تاریخ همواره صحنه حوادث بزرگ بوده؛ از محور تهاجم بیگانگان در ادوار گذشته تا جنگ‌های جهانی و سپس دوران هشت‌ساله دفاع مقدس. مردم شجاع این خطه بارها نشان داده‌اند که در صف نخست دفاع از میهن ایستاده و حماسه‌های ماندگار خلق کرده‌اند.

وی همچنین با یادآوری حوادث اخیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز استان کرمانشاه آماج حملات دشمن قرار گرفت و شهدای عزیزی تقدیم انقلاب شد. امروز مأموریت مهم اداره‌کل حفظ آثار در این استان، جمع‌آوری و ثبت اسناد و مدارک این رخدادهاست؛ اسنادی که هنوز کامل نشده و تکمیل آن نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظامی و مشارکت مردمی است.

پیشرفت پروژه‌های دفاع مقدس

امیر سهرابی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی بنیاد در استان گفت: موزه دفاع مقدس کرمانشاه تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سطح استان ۱۵۱ یادمان شهدای گمنام به‌عنوان نشانه‌های هویت دفاع مقدس برپا شده است.

به گفته وی، طی سه سال گذشته بیش از دو هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر و بخشی از آن در دانشنامه دفاع مقدس به چاپ رسیده است. همچنین در گیلانغرب مرکز فرهنگی در زمینی به وسعت پنج هزار و ۱۰۰ مترمربع تکمیل شده و یادمان مرصاد نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

ضرورت تولید آثار فاخر در حوزه دفاع مقدس

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: رسالت بنیاد تنها به چاپ کتاب محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل ثبت خاطرات رزمندگان و فرماندهان، نگارش تاریخ شفاهی، ساخت فیلم‌های سینمایی و مستند و همچنین تولید رمان‌های کوتاه و بلند است.

وی اضافه کرد: جای خالی رمان‌های بلند در حوزه دفاع مقدس به‌شدت احساس می‌شود و از نویسندگان کشور انتظار داریم با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنند تا بتوانیم پیام شهدا و رزمندگان را در قالب‌های متنوع ادبی و هنری به آیندگان منتقل کنیم.

امیر سهرابی در پایان از برنامه‌ریزی برای تکمیل و بهره‌برداری از پنج موزه دفاع مقدس در کشور خبر داد و گفت: موزه‌ها باید به محتوای غنی فرهنگی و نمایش آثار مقاومت مجهز شوند تا جوانان و تاریخ آینده بیش از پیش با ایثارگری‌های ملت ایران آشنا شوند.