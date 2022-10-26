به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی دفتر «عبدالحمید دبیبه»، رئیس دولت وحدت ملی لیبی اعلام کرد دبیه و خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه دو توافق‌نامه همکاری نظامی بین آنکارا و طرابلس امضا کردند.

در این بیانیه آمده است: توافق دوم شامل شیوه‌نامه‌های اجرای توافق امنیتی است که در سال ۲۰۱۹ شورای ریاست‌جمهوری دولت وفاق ملی (لیبی) امضا کرد.

در توافق نخست نیز بر «استفاده از تجارب ترکیه در ارتقا کارآمدی توانمندی‌های نیروی هوایی ارتش لیبی» تأکید شده است. مراسم امضای این دو توافق‌نامه در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

در اواخر ماه نوامبر ۲۰۱۹، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و «فائز سراج»، رئیس وقت دولت وفاق ملی لیبی، که تنها بخشی از خاک لیبی را اداره می‌کند، تفاهم‌نامه مناطق دریایی و همکاری‌های نظامی را امضا کردند.

کشورهای عضو سازمان نظامی ناتو سال ۲۰۱۱ به بهانه برکناری «معمر قذافی»، دیکتاتور سابق لیبی، حملات گسترده‌ای علیه این کشور انجام دادند. پس از سرنگونی قذافی، لیبی وارد دوره‌ای از هرج‌ومرج و جنگ داخلی شد که تاکنون نیز ادامه دارد و به ثبات نرسیده است.