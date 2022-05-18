تلاش رژیم صهیونیستی برای افزایش نفوذ در قاره آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، رسانه‌های عبری امروز چهارشنبه از تعیین سفیر رژیم صهیونیستی در کشور چاد که تحت حاکمیت شورای نظامی اداره می‌شود، خبر دادند.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای در این باره از تعیین «بن بورگل» به عنوان سفیر رژیم صهیونیستی در چاد خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اینکه روابط دوجانبه میان تل‌آویو و چاد از سال ۲۰۱۹ از سرگرفته شد، تعیین سفیر جدید به رشد و توسعه این روابط کمک کرده و اقدامی مهم در این راستا محسوب می‌شود.

براین اساس، بن بورگل به عنوان سفیر جدید رژیم صهیونیستی استوارنامه خود را نیز تحویل ژنرال «محمد ادریس دیبی» رئیس شورای نظامی چاد داده است.

بنابراعلام منابع عبری، این برای نخستین بار در ۵۰ سال اخیر است که رژیم صهیونیستی در چاد سفیر تعیین می‌کند. ادریس دیبی پیش از این در نوامبر ۲۰۱۸ به اراضی اشغالی سفر کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز در اوایل سال ۲۰۱۹ به چاد سفر کرد و طی همین سفر روابط میان دیپلماتیک دو طرف ازسرگرفته شد.

جمهوری چاد کشوری در مرکز آفریقاست که از شمال با لیبی (۱۰۵۰ کیلومتر)، از شرق با سودان (۱۴۰۳ کیلومتر)، از جنوب با آفریقای مرکزی (۱۵۵۶ کیلومتر) و از جنوب غربی با کامرون (۱۱۱۶ کیلومتر) و از غرب با نیجر (۱۱۹۶ کیلومتر) و نیجریه (۸۵ کیلومتر) مرز مشترک دارد.