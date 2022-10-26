ریشی سوناک از منافع یک درصد جمعیت انگلیس مراقبت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مطبوعات انگلیس بین واقعیت زندگی ریشی سوناک به عنوان ثروتمندترین نخست وزیر تاریخ انگلیس و وضعیت زندگی مردم عادی این کشور تناقض می‌بینند.

بر اساس فهرست ساندی تایمز در ماه مه، ریشی سوناک و همسرش آکشاتا مورتی با دارایی خالص ۷۳۰ میلیون پوند (۸۳۷ میلیون دلار) در رتبه ۱۲۲ در میان ثروتمندترین افراد بریتانیا قرار گرفتند.

در این راستا، اپوزیسیون انگلیس از سوناک به دلیل ثروت هنگفت خانواده و سابقه قبلی او در صندوق‌های سرمایه گذاری انتقاد و اعلام کرد که وی نگران بحران هزینه زندگی نیست و آن را احساس نمی‌کند.

منتقدان می‌گویند سوناک - وزیر دارایی ۴۲ ساله سابق - آنقدر از واقعیت دور است که در دوره بحران اقتصادی فزاینده به نگرانی‌های مردم عادی اهمیت نمی‌دهد.

«نادیا ویتوم»، نماینده حزب کارگر در توئیتر نوشت: سوناک و همسرش روی ثروت ۷۳۰ میلیون پوندی نشسته اند که دو برابر ثروت تخمین زده شده پادشاه چارلز سوم است.

وی افزود: به یاد داشته باشید هر زمان که سوناک در مورد تصمیم گیری های سخت صحبت می‌کند، طبقه کارگر باید هزینه آن را پرداخت کند.

«جرمی کوربین»، رهبر سابق جناح چپ حزب اپوزیسیون کارگر، که اکنون یک نماینده مستقل پارلمان است، گفت که سوناک «از منافع یک درصد جمعیت» مراقبت خواهد کرد.

گفتنی است ریشی سوناک روز گذشته رسماً به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس جایگزین لیز تراس شد که تنها پس از ۴۵ روز از این پست کنار رفت.