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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۵۴

ادعاهای بی اساس نخست وزیر جدید انگلیس علیه ایران

ادعاهای بی اساس نخست وزیر جدید انگلیس علیه ایران

نخست وزیر جدید انگلیس در مصاحبه با یک شبکه سعودی ادعاهای همتایان سابق خود را علیه ایران تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر جدید انگلیس در مصاحبه با شبکه سعودی العربیه راه همتایان پیشین خود را در پیش گرفت و به گزافه گویی و طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران پرداخت.

«ریشی سوناک» که امروز دوشنبه در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ مصر با العربیه مصاحبه می‌کرد، گفت: ایران پیش از این توافق هسته‌ای را نپذیرفته است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: اقدامات ایران منطقه را بی ثبات می‌کند. ما باید با شرکای خود درباره ایران مشورت و رایزنی کنیم. ما تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کرده‌ایم و با شرکای خود در حال بررسی گام‌های بعدی هستیم.

نخست وزیر هندی الاصل انگلیس مدعی شد: ایران ماه مارس گذشته توافق هسته‌ای را رد کرد و ما در واکنش، تحریم‌های بیشتری علیه این کشور وضع کردیم.

سوناک در بخش دیگری از مصاحبه با العربیه، درباره روابط انگلیس با کشورهای عربی گفت: ما از روابط مهم و تاریخی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خرسند هستیم. روابط با کشورهای عربی باید از زمینه‌های دفاعی فراتر رفته و به سطح همکاری‌های اقتصادی ارتقا یابد. در این راستا امیدوارم در روابط تجاری با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پیشرفت حاصل شود.

نخست وزیر انگلیس به موضوع جنگ اوکراین هم پرداخت و افزود: حمله روسیه به اوکراین انتقال به مرحله استفاده از انرژی پاک را حتمی کرده است. درخواست از اوکراین برای قبول مذاکره با روسیه در حالی که این کشور تحت حمله قرار دارد، عادلانه نیست.

گفتنی است ریشی سوناک که در دولت «بوریس جانسون» نخست وزیر پیشین وزیر خزانه داری بود، چند روز پیش به عنوان رهبر جدید حزب محافظه کار معرفی شد و پس از آن نخست وزیری انگلیس را برعهده گرفت.

کد مطلب 5626929

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      الان یک هندی شده نخست وزیر انگلیس اونوقت ماها آموزش هامون هنوز در گیر تاریخ قدیم استعمار انگلیس و امثال اون اتفاقات هست. دنیا عوض میشود و هیچ ربطی به سیاستهای قدیم ندارد لطفا آموزش مدرارس را بروز کنید.

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