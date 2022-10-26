سپاه و بسیج همواره آماده دفاع از اقتدار و امنیت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی اصل پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل اظهار کرد: اگر بخواهیم یک تعریف کلی از پدافند غیرعامل داشته باشیم، می‌توان گفت پدافند غیرعامل یعنی اقدامات غیر مسلحانه که سبب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری در راستای ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن انجام می‌گیرد، می‌شود.

وی به اهداف پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: کاهش قابلیت و توانایی سامانه‌های شناسایی، هدف‌یابی و دقت هدف‌گیری تسلیحات آفندی دشمن، تقلیل آسیب‌پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و حملات دشمن، بلاهای غیر طبیعی، حفظ توان خودی برای ادامه فعالیت‌ها و تداوم عملیات تولید و خدمات‌رسانی، ایجاد آمادگی‌های لازم مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات، حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور از جمله این اهداف است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با بیان اینکه با رعایت این اهداف می‌توانیم مجموعه‌های خود را در مقابل تهدیدات حفظ کنیم، تصریح کرد: کاربرد پدافند غیرعامل در زمینه‌های اقتصادی، سیاست، فرهنگ، سیستم نظامی‌گری و به ویژه مسائل زیست محیطی و نیز در حوزه‌های دشمن و تهدیدات دشمن، اثرات تهدید و خنثی‌سازی تهدیدات است.

محمدی اصل نقش سپاه پاسداران در امر پدافند غیرعامل را یادآور شد و افزود: نیروهای سپاه پاسداران و بسیج همواره در خط مقدم صیانت از مردم و کمک‌رسانی بوده‌اند و در جریانات زلزله و ویروس کرونا حضور به موقع نیروهای سپاه پاسداران و بسیجیان در محل حادثه و کمک‌رسانی به مردم نشان داد سپاه خود و تمام امکاناتش را فدای مردم می‌کند.

وی بیان اینکه سپاه و بسیج در حوزه‌های مختلف پدافند غیرعامل چون فرهنگی، زیستی، مرزی و بیوتروریسم، اجتماعی و سایبری نقش‌آفرینی می‌کنند، خاطرنشان کرد: در گذشته پدافند غیرعامل و غیرمسلحانه در مقابله تهاجمات هوایی، موشک باران و بمباران شناخته می‌شد ولی امروز دامنه تهاجم دشمن فقط هوایی و نظامی نیست و در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، الکترونیک و به ویژه در حوزه سایبری و زیستی در حال تهاجم هستند.

محمدی اصل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با هدف مقابله با حملات دشمن و کاهش آسیب در کشور، نیروی انسانی و تأسیسات در بحث پدافند غیرعامل سپاه آموزش‌های بسیار خوبی به صورت گسترده و وسیع را در جامعه به ویژه مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانجات و ادارات به صورت همایش و رزمایش‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف مانند مقابله با زلزله، سیل، بیولوژیک و… و همین طور در گردان‌های بسیج خود انجام می‌دهد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از اعلام آمادگی سپاه و بسیج در مشارکت و اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل خبر داد و اضافه کرد: سپاه و بسیج همیشه آماده است از اقتدار و امنیت کشور به شایستگی دفاع کند و در هر برنامه‌ای در این زمینه پیشگام خواهد بود.