حمله شمس به رئیس کمیته فوتسال/ «اصولی» باید استعفا بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برکناری آرش جابری از سرپرستی سازمان لیگ فوتسال در کوران رقابت‌های لیگ برتر، احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال قصد داشت جای او را بگیرد. جزئیات اتفاقات رخ داده و تلاش اصولی برای رسیدن به صندلی ریاست سازمان لیگ روز گذشته منتشر شد.

با این حال به نظر می‌رسد ناراحتی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از اقدامات اصولی، حضور او در سازمان لیگ را منتفی کرده است و باید منتظر معرفی شخص دیگری به جای جابری بود.

این در شرایطی است که حسین شمس سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران می‌گوید اصولی باید از کمیته فوتسال هم استعفا کند و ماندن او «خیانت» به فوتسال و فدراسیون فوتبال است. شمس که در مسابقات اخیر فوتسال قهرمانی آسیا به عنوان سرآنالیزور حضور داشت، همچنین تاکید کرد که ساختمان‌های فوتسال در خیابان شیخ بهایی متعلق به فوتسال است و «غصبی» محسوب می‌شود.

ساختمان‌های فوتسال غصبی است

شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقال کمیته فوتسال و سازمان لیگ از خیابان شیخ بهایی به کمپ تیم‌های ملی، گفت: ما معتقدیم جایی که غصبی باشد، نماز خواندن در آن قبول نیست. ساختمان‌های فوتسال با هزینه تمام باشگاه‌ها در تمام رده‌های سنی از نونهالان و نوجوانان گرفته تا بزرگسالان خریداری شد. چطور دلشان می‌آید صاحب‌خانه را بیرون کنند و در جای غصبی نماز بخوانند؟

وی افزود: دو واحد آپارتمانی فوتسال در خیابان شیخ بهایی غصبی است و باید آن را پس بدهند. در صورتی هم که تصمیم به فروش آن دارند، باید پولش را به تمام باشگاه‌هایی که با پرداخت مبلغ ورودی به مسابقات به خرید ساختمان کمک کردند، بازگردانده بشود.

احسان اصولی (سمت راست) در کنار مهدی تاج

اصولی بعد از باخت به ژاپن یک عذرخواهی هم نکرد

پیشکسوت فوتسال ایران با انتقاد از رئیس کمیته فوتسال گفت: آقای اصولی وقتی از جام ملت‌های آسیا برگشت، به خاطر شکست برابر ژاپن در فینال حتی یک عذرخواهی هم نکرد. فقط وحید شمسایی عذرخواهی کرد در حالی که به خاطر تغییر بازیکنان تیم ملی، کمترین تقصیر را داشت. به جای شمسایی، باید افراد دیگری که با اقداماتشان به تیم ملی لطمه زدند، عذرخواهی می‌کردند.

شمس تصریح کرد: تازه آقایان با نصب پلاکارد و بنر، نایب قهرمانی در آسیا را تبریک گفتند. مگر ما مالدیو یا فیلیپین هستیم که با نایب قهرمانی خوشحال بشویم؟ قبلاً سه بار در فینال آسیا به ژاپن باخته بودیم و هر سه بار رئیس کمیته فوتسال عوض شده بود؛ به جز امسال که این اتفاق رخ نداد.

شمسایی باید بماند و با کمیته فوتسال جدید کار کند

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: متأسفم که هیأت رئیسه به دنبال تقسیم غنایم و پست‌ها بین خودشان هستند. البته اکثریت هیأت رئیسه آدم‌های سالم و توانمندی هستند ولی یکی، دو نفر پست‌ها را ارث پدری خودشان می‌دانند و به تقسیم غنایم مشغول هستند! اهالی فوتبال و فوتسال اینها را نمی‌بخشند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران با بیان اینکه حضور اصولی در سازمان لیگ فوتسال منتفی شده است، خاطرنشان کرد: اصولی باید از کمیته فوتسال هم برود. او بعد از باخت به ژاپن در فینال باید استعفا می‌کرد. نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بعد از بازگشت از کویت، دنبال بقیه پستها هم بود. شمسایی باید در تیم ملی بماند و با کمیته جدید فوتسال کارش را انجام بدهد.

اصولی استعفا نکرد، برکنارش کنند

شمس گفت: ماندن اصولی در فوتسال، یک خیانت کامل است. از خودش می‌خواهم استعفا بدهد؛ در غیر این صورت هیأت رئیسه باید اصولی را برکنار کند. فوتسال باید توسط فوتسال ی‌ها اداره بشود.

دیدار تیم ملی فوتسال ایران و ژاپن در فینال آسیا

تابلوی کمیته فوتسال را عوض کنند!

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تغییرات در تیم ملی فوتسال زنان هم اشاره کرد و افزود: شنیده‌ام سرمربی تیم ملی زنان هم قرار است از استان خراسان رضوی انتخاب بشود. پیشنهادم این است تابلوی کمیته فوتسال را بردارند و به جای آن بنویسند کمیته فوتسال خراسان رضوی! شما می‌توانید حال فوتبال و فوتسال خراسان رضوی را از اهالی این استان که ریاست فوتبالش بر عهده اصولی است، بپرسید.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران ادامه داد: باید از مهدی تاج تشکر کرد. او در بحث حضور اصولی در سازمان لیگ فوتسال به موقع عمل کرد. تاج رئیس کمیته فوتسال آسیا هم هست و وقتی جام قهرمانی را در مسابقات جام ملت‌ها به ژاپن می‌داد، ناراحت‌ترین فرد روی زمین بود. توقع می‌رفت اصولی بعد از بازگشت از کویت، از کمیته فوتسال استعفا کند که این اتفاق رخ نداد.

عرضه برگزاری یک بازی تدارکاتی را هم ندارند

شمس در ادامه حملاتش به اصولی، تاکید کرد: آقایان لیاقت و عرضه برگزاری حتی یک بازی تدارکاتی را هم ندارند. بحث بازی با آرژانتین قبل از جام ملت‌های آسیا را همه می‌دانند که بهانه آوردند. اگر تورنمنت تایلند هم نبود، وضع تیم ملی بسیار بد می‌شد. بهتر است فدراسیون فوتبال یک مدیر فوتسالی بیاورد. همچنین کمیته فوتسال و سازمان لیگ فوتسال هم باید دوباره ادغام بشود.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال در پایان درباره درخواست‌هایش از فدراسیون فوتبال، گفت: اول از همه باید ساختمان‌های فوتسال به این رشته بازگردد. شما می‌دانید فاصله کمپ تیم ملی (محل جدید استقرار سازمان لیگ فوتسال) تا فدراسیون فوتبال در خیابان سئول چقدر است. باشگاه‌ها برای گرفتن یک امضا از ورزشگاه آزادی تا خیابان سئول باید در رفت و آمد باشند که لطمه زیادی به آنها می‌زند. اگر هم قصد فروش ساختمان‌های خیابان شیخ بهایی را دارند، باید پول آن را به تمام باشگاه‌هایی که همان زمان در خریدش کمک کرده‌اند، پس بدهند.