تکذیب ادعای بزرگ درباره تیم ملی ژاپن بعد از شکست ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا چندی پیش به پایان رسید و تیم ملی فوتسال ژاپن با غلبه بر ایران در فینال، به عنوان قهرمانی این مسابقات رسید.

ژاپنی ها در حالی چهارمین عنوان قهرمانی خود در آسیا را جشن گرفتند که شروع متزلزلی دراین رقابت ها داشتند و حتی در بازی نخست مقابل عربستان شکست خوردند.

ژاپن هرچند با نتایج نزدیک و به سختی بعضی از مسابقاتش را با پیروزی پشت سر گذاشت اما در نهایت به فینال رسید و در دیدار نهایی هم ۳ بر ۲ تیم ملی کشورمان را از پیش رو برداشت.

بعد از بازی ایران و ژاپن، حسین شمس سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران که به عنوان سرآنالیزور در جام ملت های آسیا حضور داشت، اعلام کرد ژاپنی ها اقدامات ویژه ای را انجام دادند که منجر به قهرمانی آنها شد.

شمس در گفتگویی که روز ۲۳ مهرماه در خبرگزاری مهر منتشر شد، از اضافه شدن دو آنالیزور و دو روانشناس به کادر فنی ژاپن خبر داد و گفت: «ژاپن بعد از باخت به عربستان در همان بازی نخست، اقدامات ویژه ای را در دستور کار قرار داد. آنها دو روانشناس و دو آنالیزور به تیم خود اضافه کردند. ژاپنی‌ها این خطر را احساس کردند که حتی شاید از این مسابقات حذف بشوند و احتمال باخت آنها به ویتنام هم بود.»

این در حالی بود که پیگیری ها نشان می داد چنین اتفاقی در کادر فنی ژاپن رخ نداده و این تیم با سرمربیگری «کنیچیرو کوگوره» و دستیاری «کنشوکه تاکاهاشی» و «موتونوری بابا» تا پایان مسابقات کارش را پیش برده است.

خبرنگار مهر برای اطمینان از این موضوع، در مصاحبه ای اختصاصی با «کنیچیرو کوگوره» سرمربی تیم ملی ژاپن تقویت کادر فنی ژاپن را بعد از باخت به عربستان جویا شد. کوگوره در بخشی از این گفتگو در پاسخ به این سئوال که «آیا کادر فنی خود را با حضور روان شناس و آنالیزور تقویت کرده است؟» گفت: خیر؛ ما چیزی را تغییر ندادیم.

مشروح گفتگوی سرمربی ژاپن با خبرنگار مهر روز شنبه منتشر خواهد شد.