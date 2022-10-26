اراک به عنوان پایتخت صنعتی ظرفیت های جذب سرمایه گذار را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کریمی در همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در اراک گفت: اراک به عنوان پایتخت صنعتی از ظرفیت‌های مطلوبی برای جذب سرمایه و توسعه برخوردار است.

کریمی افزود: اراک دارای تنوع استقرار صنایع و تولیدات متنوع و کم نظیر صنعتی است که توسعه متوازن شهری همسو با توسعه صنعتی می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در شهر اراک فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها به سرمایه گذاران و آغاز مسیری برای حضور و مشارکت صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری است.