به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب در کشور و با علم به این نکته که کشاورزی بیشترین سهم را در مصرف آب قابل سرب در کشور دارد؛ کاهش مصرف آب در این حوزه یک ضرورت ملی است.

شرکتی دانش بنیان با طراحی سامانه نظارت و واکنش هوشمند کشاورزی و با در نظر گرفتن نیازهای آبی گیاهی از طریق نظارت و پایش تصویری میزان آب مورد نیاز گیاه را محاسبه و بر اساس نیازمندی گیاه، جریان آب ورودی به مزرعه را کنترل می کند.

این سامانه از ۴ بخش «اپتیکال برای ثبت و ارسال داده‌های تصویری»، «میکرو کنترلر برای پردازش تصویر دریافتی و تصمیم گیری»، «بخش مکانیکی برای کنترل جریان ورودی بر اساس فرمان میکروکنترلر» و «پنل مدیریتی با قابلیت کنترل از راه دور» تشکیل شده است.

برخلاف سایر سامانه‌های هوشمند کنترل آبیاری که پارامترهای دیگر رطوبت خاک، رطوبت هوا، دما، زمان‌بندی آبیاری و غیره را کنترل می کنند؛ این سامانه مستقیما میزان نیاز گیاه به آب را از طریق نظارت تصویری در نظر می گیرد.

علاوه بر آن در سامانه طراحی شده که با حمایت گرون توسعه فناوری های ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تجاری سازی شده است؛ به دلیل نظارت مستقیم بر خود گیاه، امکان آبیاری چندین گیاه با نیازهای آبی متفاوت و در محیطی یکسان وجود دارد.