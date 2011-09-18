اختراع سامانه هوشمند آبیاری مدرن در تبریز/کاهش 30 درصدی مصارف کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در کشور، کم آبی و خشکسالی است افزود: در کشورهایی مانند ایران نیاز است تا آبیاری مزارع به شیوه هوشمند انجام شود.

وی با بیان اینکه تولید سامانه های هوشمند برای آبیاری مزارع یکی از نیازهای آبی استان است ادامه داد: در آبیاری سنتی و حتی تحت فشار، آب مورد نیاز بر روی زمین رها می شود اما در این سیستمی که بدست جوانان با استعداد و خلاق آذربایجان شرقی طراحی و ساخته شده است، در کنار هر درخت و یا در قطعه مزرعه، سنسوری نصب می شود که با اندازه گیری میزان رطوبت خاک ، فرامین لازم را برای این سامانه صادر می کند.

محمدیان با بیان اینکه قرار است این اختراع در یک مزرعه بصورت پایلوت طراحی و اجرا شود افزود: با تحقیقات جامع تر می توان این اختراع را در سطح گسترده ای از مزارع استان عملی کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه از ابتکارات و اختراعاتی که منجر به استفاده بهینه از آبهای کشاورزی گردد حمایت مالی می شود افزود: آماده ایم هرگونه تسهیلات مادی و معنوی در اختیار جوانان و صاحبان فکر و اندیشه که در پی تحقق کشاورزی پایدار از طریق کاهش قیمت تمام شده محصولات، رشد صادرات، تحقق 100 درصدی فرآوری محصولات، افزایش محصولات ارگانیک و سالم، بالابردن میزان مکانیزاسیون اراضی و استفاده بهینه از آب های موجود باشند قرار دهیم.

کاهش 30 درصدی مصرف آب در آبیاری تحت فشار با ارائه این اختراع

مدیر گروه سازنده سامانه هوشمند آبیاری در خصوص این اختراع گفت: با ارائه این اختراع و عرضه شدن آن، شاهد کاهش 30 درصدی مصرف آب در آبیاری تحت فشار خواهیم بود.

علیرضا فرجی کلوانق در حاشیه مراسم رونمایی از اختراع سامانه هوشمند آبیاری تحت فشار مزارع با بیان اینکه این دستگاه با اندازه گیری و کنترل میزان رطوبت خاک توسط سنسورهای هوشمند برای جلوگیری از مصرف بیش از حد آب در کشاورزی طراحی و ساخته شده است گفت: این سیستم از جنبه نوآوری و کاربرد آن در سیستم های آبیاری تحت فشار حائز اهمیت بوده و دوم شهریورماه سالجاری تحت شماره 71220 در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به مزایای این سامانه، تاکید کرد: این سامانه در شرایط خشکسالی از هدر رفتن آب جلوگیری می کند لذا با توجه به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و پیش بینی های موجود برای مشکل جهانی کمبود آب، نیاز را بر آن دانستیم که با روشی نو میزان مصارف آب در کشاورزی را کاهش دهیم.

فرجی کلوانق با بیان اینکه در این اختراع سه عدد سنجنده داریم که هرکدام از آنها از دو الکترود ساخته شده اند ادامه داد: با توجه به میزان رطوبت موجود میان دو الکترود و با توجه به اینکه هرچه رطوبت افزایش یابد رسانایی میان دو الکترود نیز افزایش می یابد عددی در بازه صفر تا هزار روی نمایشگر نشان داده می شود که هر چه رطوبت زیاد باشد، میزان رطوبت به هزار نزدیک می شود.

وی افزود: مجموع این 3 سنجنده که عدد رطوبت هرکدام به طور جداگانه روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود، نیز روی نمایشگر نشان داده می شود و ما از طریق وارد کردن حد نصاب رطوبت در قسمت تنظیمات دستگاه می توانیم زمان قطع یا وصل آبیاری را کنترل کنیم.

مدیر گروه سازنده سامانه هوشمند آبیاری با بیان اینکه حدنصاب رطوبت با توجه به چند عامل از جمله دمای محیط و میزان نیاز گیاه به آب تعین می شود که برای گیاهان مختلف در مناطق مختلف یا فصول زمانی مختلف قابل تنظیم است ادامه داد: زمانی که مجموع رطوبت به حد نصاب وارده رسید آبیاری با استفاده از قطع برق شیر الکترونیکی توسط رله قطع می شود تا زمانی که رطوبت از حد نصاب ما کمتر شود در این صورت است که دوباره آبیاری دوباره شروع می شود.

وی با بیان اینکه در این طرح باید دیواره های محیط عایق باشد تا از نفوذ آب اعماق زمین جلوگیری شود ادامه داد: فزونی الکترودها باعث بالارفتن حساسیت سیستم شده و ضریب اشتباه را کاهش می دهد.

فرجی کلوانق با بیان اینکه در این سیستم میزان آبیاری برای گیاهان مختلف قابل تنظیم است افزود: در اختراعی که ارائه شده است از نفوذ آب به اعماق زمین جلوگیری می شود و این روش باعث صرفه جویی چشمگیری در مصرف آب در کشاورزی می شود.

وی با بیان اینکه دستگاه طراحی شده کاملا هوشمند بوده وبدون نیاز به نیروی انسانی نیز می تواند آبیاری را انجام دهد ادامه داد: این دستگاه رشد هم سطح گیاهان را سبب شده و باعث صرفه جویی در هزینه هایی از قبیل نیروی انسانی و آب بهاء شده و قابل اتصال به سایر روشهای آبیاری مانند آبیاری قطره ای و بارانی را دارد.

گفتنی است سیستم اندازه گیری وکنترل میزان رطوبت خاک توسط سنسورهای هوشمند برای استفاده بهینه آب در کشاورزی از جنبه نوآوری و کاربرد آن در سیستم های آبیاری تحت فشار در دوم شهریور امسال تحت شماره 71220 اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به نام آقایان بهنام امینی، علیرضا فرجی و سپهر ذریه به ثبت رسیده است.