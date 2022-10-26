سروده افشین علا برای حوادث اخیر/چراغ سبز به بیگانگان نشان ندهم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین علا شاعر در واکنش به حوادث اخیر شعر جدیدی سروده است.

متن این‌شعر که «بگو به امین» نام دارد، در ادامه می‌آید:

به رغم زخم زبان‌ها به غم، عنان ندهم

ز کف، قرار خود از طعن طاعنان ندهم



رفیق عهدشکن! از تو کمترم آری

اگر که بر سر پیمان خویش جان ندهم



اگر چه صورتم از سیلی خودی سرخ است

چراغ سبز به بیگانگان نشان ندهم



به خیمه گه چو شبیخون بی‌امان زده خصم

ز تیربار کلامم به او امان ندهم



به رغم این همه تحریم، پیش چشم عدو

ز بیم، پرچم تسلیم را تکان ندهم



سبک‌ سرانه چو پیران طالب تمجید

زمام عقل به تأیید هر جوان ندهم



بس است خوردن نیش از شکاف ها یک بار

دوباره در دهن مار، امتحان ندهم



رهین باور خویشم! هر آن چه خواهی گو

که دل به خشم و خوشایند این و آن ندهم



به رغم تازه به دوران رسیدگان حریص

مقام فقر به سرمایه‌ جهان ندهم



زمین اگر همه دشمن شود، بگو به «امین»

که دست زخمی او را به آسمان ندهم

افشین علا - مهر ۱۴۰۱