گفتگو با شطرنجباز ۸ ساله که قهرمان آسیا شد/حل روزانه ۴۰۰ مسئله

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج ره های سنی آسیا در حالی پس از رقابت ۴۵۶ شطرنجباز دختر و پسر شرکت کننده در سه بخش استاندارد، سریع و برق آسا به پایان رسید که تیم اعزامی ایران موفق به کسب ۱۰ مدال شد.

سلما همتیان یکی از مدال آوران این رقابت ها بود. دختر ۸ ساله ای که در بخش استاندارد طی ۹ دور با حریفانی از اندونزی (میزبان)، سریلانکا، هند (سه نفر)، ویتنام (۲ نفر) و قزاقستان رقابت کرد و در پایان با مجموع ۷.۵ از ۷ پیروزی، یک مساوی و یک شکست امتیاز به مدال طلا دست یافت و بدین ترتیب یکی از دو شطرنجباز ایرانی شد که در این رقابت ها روی سکوی قهرمانی ایستاد آنهم در شرایطی که حجاب کامل (چادر) داشت. البته این اولین بار نبود که این دختر شطرنجباز با چنین پوششی روی سکو می ایستاد، او در مسابقات کشوری هم کسب مدال با این شرایط را تجربه کرده بود.

همتیان می گوید خیلی اتفاقی و به قصد سرگرمی وارد رشته شطرنج شد اما حالا می خواهد تا آنجا که امکان دارد به فعالیت حرفه ای اش در این رشته ادامه دهد آنهم با همین حجاب.

این دختر شطرنجباز همچنین در مورد مدال طلایش که در اولین تجربه بین المللی و اعزام برون مرزی اش به دست آمد گفت که با تمرینات مستمر و حل روزانه ۴۰۰ تمرین شطرنج به این جایگاه دست یافت و از حالا هم تمریناتش را ادامه می دهد تا بتواند در مسابقات جهانی هم روی سکو برود.

* خبرگزاری مهر - گروه ورزش: کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا را به شما تبریک می گوئیم. این مدال حاصل چند سال فعالیت در رشته شطرنج است؟

- سلما همتیان: از سال ۹۹ وارد شطرنج شدم. یعنی دو سال و اندی است که در این رشته فعالیت دارم.

* چه شد شطرنج را و فعالیت در این رشته را انتخاب کردید؟

- وقتی ۵- ۶ ساله بودم، پدر و مادرم تصمیم گرفتند که در یک رشته فعالیت داشته باشم. خیلی اتفاقی شطرنج را انتخاب کردند البته با این هدف که به صورت تفننی و صرفا برای سرگرمی در آن کار کنم. اصلا پدر و مادرم با پیگیری جدی و حرفه ای ورزش و شطرنج مخالف بودند.

* چه شد که با وجود این مخالفت ها، مسیر شما به سمت فعالیت حرفه ای تغییر کرد؟

- بعد از شروع فعالیتم در شطرنج به تدریج به آن علاقمند شدم. یکی دو ماه بعد از اینکه وارد شطرنج شدم در مسابقات استانی خراسان رضوی به عنوان دوم دست یافتم و چندماه بعد از آن هم در مسابقات قهرمانی کشور ۹۹ شرکت کردم. در آن رقابت ها به عنوان ششم دست یافتم و وارد اردوی تیم ملی شدم. از اینجا فعالیتم در شطرنج حرفه ای و ملی شد.

* مسابقات اخیر رده های سنی آسیا که در آن قهرمان شدید، چندمین اعزام بین المللی شما بود؟

- قبل از این هیچ تجربه ای از حضور در مسابقات بین المللی نداشتم. اصلا به خارج از کشور نرفته بودم. به همین دلیل برای این رقابت ها ذوق و شوق زیادی داشتم اما خیلی هم احساس تنهایی می کردم چون مادرم کنارم نبود. البته تلاش زیادی

* فقط شما این شرایط را داشتید یا هم تیم هایت هم بدون همراه بودند؟

- در تیم اعزامی ایران ۱۳بازیکن حضور داشت. چند نفر از آنها همراه داشتند. من هم دوست داشتم مادرم کنارم باشد چون تا حالا تجربه سفر تنها نداشتم. تلاش زیادی هم شد اما شرایط مهیا نبود. اگر مادرم با من می آمد تمام هزینه ها با خودش بود.

* اما با این شرایط و با وجودیکه تنها بودید و تجربه ای هم از مسابقات بین المللی نداشتید، به مدال طلا دست یافتید.

- بله، من برای این مدال تلاش زیادی داشتم. بعد از مسابقات کشوری (اردیبهشت) تا حدی افت کردم اما بعد از آن تمرینات زیادی انجام دادم تا به اوج آمادگی برسم. روزانه ۴۰۰ مسئله شطرنجی حل می کردم. تمریناتم را خیلی زیاد مرور می کردم.

* حریف تمرینی هم داشتید؟

- نه، در کل اقوام و دوستانم هیچکسی شطرنج بازی نمی کند. اطلاعات شان در حد شناخت صفحه و مهره شطرنج است. به همین دلیل حریف تمرینی نداشتم. البته استاد شخصی (میری) و ملی (افشاری) دارم که با آنها تمرین داشتم.

* سطح مسابقات قهرمانی آسیا و حریفانی که با آنها رو در رو شدید، چطور بود؟

- اندونزی، سریلانکا، هند، قزاقستان و ویتنام کشورهایی بودند که با نمایندگان شان بازی کردم. در کل سطح مسابقات بالا بود. حریفان من هم خیلی قوی بودند. بعضی از آنها سابقه قهرمانی در جهان یا آسیا را داشتند. خوشحالم در رقابت با آنها قهرمان شدم در حالیکه در جریان مسابقات دچار کسالت هم شدم.

* چرا؟این کسالت چه تاثیری در روند کار شما ایجاد کرد؟

- من تا دور ششم مسابقات بدون باخت بودم اما در دور هفتم و در رقابت با نماینده ویتنام کسالت پیدا کردم و نتیجه را واگذار کردم. همین مسئله باعث خراب شدن روحیه ام شد در حالیکه در دور هشتم باید با نماینده هند که قهرمان جهان بود، رقابت می کردم. خیلی تلاش کردم که بتوانم خودم را جمع و جور کنم و با روحیه خوب در این دور حاضر شدم. در نهایت مساوی هم کردم.

* به جز مدال طلا و قهرمانی که به دست آوردید، نوع پوششی که داشتید هم برای خیلی ها جالب توجه بود.

- از بچگی علاقمند به حجاب بودم. هنوز به سن تکلیف نرسیده ام اما همیشه حجاب دارم. در مسابقات قهرمانی آسیا هم با حجاب شرکت کردم. البته پشت میز مسابقه با مانتو و روسری می نشستم اما علاقه زیادی به چادر دارم و به همین دلیل با این پوشش روی سکو رفتم. البته قبل از این هم تجربه ایستادن روی سکو با چادر را داشتم. من در مسابقات قهرمانی کشور هم با این پوشش روی سکو رفتم.

* اشاره داشتید به تمرینات مستمر و روزانه ای که قبل از مسابقات قهرمانی آسیا داشتید. این فشردگی تمرینات تاثیری روی درس و مدرسه شما نداشته است؟

- امسال کلاس دوم هستم اما تا به امروز اصلا درسی در این مقطع نخوانده ام چون درگیر تمرین و بعد از آن هم مسابقه بودم.

* این موضوع خللی در ادامه تحصیل شما ایجاد نمی کند؟

- وقتی کلاس اول بودم هم به خاطر مسابقات قهرمانی کشور، سه چهار ماه از درس و مدرسه عقب ماندم. البته چون پیش از این مهد قرآن می رفتم با حروف الفبا آشنا بودم و به همین دلیل مشکلی در فارسی پیدا نکردم. به خاطر فعالیت در شطرنج هم با جمع و تفریق آشنا بودم و به همین دلیل در ریاضی هم مشکلی برایم ایجاد نشد. برای مقطع دوم هم سعی می کنم عقب ماندگی را جبران کنم. حتما مادرم به من کمک می کند.

* رویدادی در پیش ندارید که برای حضور در آن نیازمند ادامه فشرده تمرینات باشید؟

- به واسطه قهرمانی در آسیا می توانم در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کنم البته در رده زیر ۱۰ سال. قصد دارم در مسابقات حتما حاضر شوم. از حالا تمرکزم روی آن رقابت ها است. می خواهم در مسابقات جهانی هم مدال بگیرم و با چادر روی سکو بایستم.

* شما به صورت تفننی شطرنج را شروع کردید اما حالا بعد از قهرمانی در آسیا به فکر کسب مدال جهانی هستید. در کل می خواهید این رشته را تا کجا ادامه دهید؟

- شطرنج را دوست دارم. تا آنجا که امکان داشته باشد به فعالیت حرفه ای در این رشته ادامه می دهم.

* ممنون از فرصتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار دادید. صحبت پایانی ندارید؟

- من هم از شما ممنون هستم. از پدر و مادرم هم همیشه همراه و حامی من بوده اند، تشکر می کنم. آنها با تمام مسائل مرتبط با من کنار آمدند و همراهی ام کردند. زحمت های زیادی کشیدند تا من مدال طلا بگیرم. از آنها تشکر می کنم.