به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در نظر دارد همزمان با نوزدهمین سالروز تأسیس شرکت، جشنواره شعب و نمایندگان برتر با عنوان سرآمدان سینا را برگزار نماید.

بهمن علی بخشی مدیر روابط عمومی و تبلیغات بیمه سینا گفت: این جشنواره با هدف ایجاد رقابت سالم، رشد بهره‌وری و پویایی شبکه فروش پیش‌بینی شده است، آثار مثبتی در توسعه فروش بیمه سینا خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات بیمه سینا با اشاره به نحوه انتخاب و داوری این جشنواره افزود: عملکرد نمایندگان با توجه به شاخص‌های مختلفی که از سوی هیئت داوران و استانداردهای شرکت مشخص شده است، بررسی خواهد شد و بر این اساس شعب و نمایندگان برتر در هر رشته و شاخص طی مراسمی همزمان با سالروز تأسیس بیمه سینا معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی عنوان کرد: اساتید علم مدیریت، موفقیت سازمان‌ها و شرکت‌ها را در کسب موقعیت رقابتی می‌دانند و این موقعیت زمانی حاصل خواهد شد که سازمان بتواند سهم پایداری از بازار را کسب نماید تا بتواند درآمد کافی ایجاد کند.

علی بخشی بیان کرد: بیمه سینا در این دوره از فعالیت خود، تقویت و حمایت از شعب و نمایندگان را از اولویت‌های مهم می‌داند لذا تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی و حمایتی، سهم شبکه فروش را از مجموع پرتفوی شرکت ارتقا دهد.