به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، امروز ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ مصادف با بیست و پنجمین سالگرد پرتاب نخستین موشک گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در سال ۲۰۰۱ است.

به همین مناسبت، پایگاه رسمی گردان‌های شهید عزالدین قسام، امروز چهارشنبه در گزارشی به معرفی موشک‌های متعدد این گردان پرداخته است. در این گزارش آمده است:

نخستین موشک فلسطینی ساخت داخل در روز بیست و ششم اکتبر ۲۰۰۱ از سوی گردان‌های قسام از نوار غزه به سوی شهرک صهیونیست نشین سدیروت (در اطراف غزه) پرتاب شد.

دستیابی مقاومت فلسطین به توانمندی ساخت موشک در داخل، یک نقطه عطف جدی در روند مواجهه با رژیم اشغالگر صهیونیستی بود که توانست معادلات جدیدی بر دشمن تحمیل ساخته و توازن قوا با اشغالگران را به نفع مقاومت، بر هم بزند.

در ادامه این گزارش ضمن انتشار تصاویری از پرتاب نخستین موشک قسام به سوی اراضی اشغالی در تصاویری انواع موشک‌های شاخه نظامی حماس که هم اکنون در اختیار دارد، معرفی شده، موشک‌هایی که در آخرین نبرد جدی مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی در عملیات سیف القدس (شمشیر قدس)، صهیونیست‌ها را به پذیرش شکست و درخواست آتش بس از سوی میانجی‌گران بین المللی مجبور ساخت:

موشک قسام ۱: نخستین موشک تولید داخل قسام

علت نامگذاری: بزرگداشت یاد رهبر شهید عزالدین قسام (پیشقراول مبارزان فلسطینی)

برد عملیاتی: ۳ کیلومتر

زمان عملیاتی شدن: ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱

موشک قسام ۲

برد عملیاتی: ۹ تا ۱۲ کیلومتر

زمان عملیاتی شدن: ۲۰۰۲

موشک قسام ۳

برد عملیاتی: ۱۵ تا ۱۷ کیلومتر

زمان عملیاتی شدن :۲۰۰۵



موشک M۷۵

علت نامگذاری: بزرگداشت یاد فرمانده شهید ابراهیم مقادمه

برد عملیاتی: ۷۵ تا ۸۰ کیلومتر

زمان عملیاتی شدن: جنگ غزه در سال ۲۰۱۲



موشک سجیل

علت نامگذاری: برگرفته از قرآن کریم

برد عملیاتی: ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر

زمان عملیاتی شدن: جنگ غزه در سال ۲۰۱۴



موشک J۸۰

علت نامگذاری: بزرگداشت یاد فرمانده شهید احمد الجعبری

برد عملیاتی: ۸۰ کیلومتر

زمان عملیاتی شدن: جنگ غزه در سال ۲۰۱۴



موشک R۱۶۰

علت نامگذاری: بزرگداشت یاد رهبر شهید عبدالعزیز الرنتیسی

برد عملیاتی: ۱۶۰ کیلومتر

زمان عملیاتی شدن: جنگ غزه در سال ۲۰۱۴



موشک Q۲۰

علت نامگذاری: نسخه پیشرفته موشک‌های قسام

برد عملیاتی: ۱۲ تا ۲۰ کیلومتر

زمان عملیاتی شدن: عملیات سیف القدس در سال ۲۰۲۱



موشک SH۸۵

علت نامگذاری: برزگداشت یاد فرمانده شهید محمد ابوشماله

برد عملیاتی: ۸۵ کیلومتر

توان تخریب: بسیار قوی

زمان عملیاتی شدن: عملیات سیف القدس در سال ۲۰۲۱



موشک A۱۲۰

علت نامگذاری: بزرگداشت شهید رائد العطار

برد عملیاتی: ۱۲۰ کیلومتر

توان تخریب: بسیار قوی

زمان عملیاتی شدن: عملیات سیف القدس در سال ۲۰۲۱



موشک AYYASH۲۵۰

علت نامگذاری: بزرگداشت فرمانده شهید مهندس یحیی عیاش

برد عملیاتی: ۲۵۰ کیلومتر

توان تخریب: بسیار قوی

زمان عملیاتی شدن: عملیات سیف القدس در سال ۲۰۲۱

