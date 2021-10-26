همه اراضی اشغالی در تیررس موشکهای ما خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، قدس پرس در گزارشی درباره روند پیشرفت موشکی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس آورده است: بیست سال قبل به ویژه در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱ ،گردانهای عزالدین قسام اولین موشک ساخته شده در غزه را به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند و نام آن را قسام ۱ گذاشتند. نام این موشک با یکی از رهبران گردانهای قسام شهید نضال فرحات و رفیقش تیتو مسعود گره خورد. این موشک به سدیروت از شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه شلیک شد و گردانهای عزالدین قسام مسئولیت آنرا برعهده گرفتند.

این رسانه می نویسد: پس از بیست سال برد این موشک به ۲۵۰ کیلومتر رسیده است.

قدس پرس در ادامه به نقل از ابراهیم حبیب کارشناس امور امنیتی و راهبردی آورده است: موشک های قسام، سامانه امنیتی اسرائیل را درهم شکسته است. این موشکها شکنندگی رژیم صهیونیستی را نشان داد.

وی می افزاید: این موشکها سلاح ملت فلسطین برای ترساندن اشغالگران است. شاید در ابتدا فلسطینی ها انتظار نداشتند که برد این موشکها به برد کنونی آن برسد اما عزم و اراده مردان مقاومت این را رقم زد تا شکست نظریه امنیتی اسرائیل ثابت شود و همه اراضی اشغالی در تیررس موشکهای مقاومت فلسطین در غزه قرار گیرد.

قدس پرس گزارش داد: در این راستا، القسام امروز سه شنبه در سالروز شلیک اولین موشک خود یک عکس نوشته بر وب‌سایت خود قرار داد و وعده کرد که موشک‌های این گردان‌ها به سمت وجب به وجب فلسطین اشغالی شلیک خواهد شد.

القسام اعلام کرد: موشک‌هایمان را خواهیم فرستاد تا هر وجب از اراضی اشغالی را پوشش دهند.

گفتنی است که گردانهای عزالدین القسام به همراه شاخه نظامی دیگر گروه‌های فلسطینی در درگیری یازده روزه اخیر بارژیم صهیونیستی (در ماه می ۲۰۲۱) بیش از ۴۰۰۰ موشک و راکت به سمت فلسطین اشغالی شلیک کردند و تعجب صهیونیست‌ها را برانگیختند.