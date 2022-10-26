به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در مجموع ۱۲۰ وزنه بردار (زن و مرد) در پنج دسته وزنی (که چهار وزن نسبت به المپیک توکیو کاهش دارد) برای کسب مدال مجموع در ساوث پاریس آرنا به مصاف پولاد سرد خواهند رفت، اما پیش از آن باید سهمیه حضور در المپیک را کسب کنند که با توجه به تغییر اوزان و مدت زمان باقیمانده تا بازی‌ها، کار ساده‌ای نخواهد بود.

در ادامه هر آنچه که باید درباره مسیر صعود به المپیک ۲۰۲۴ بدانید، خواهید یافت.

چند وزنه بردار در مسابقات وزنه برداری المپیک پاریس شرکت خواهند کرد؟ در مجموع ۱۲۰ ورزشکار در المپیک پاریس شرکت خواهند کرد که کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به ۱۹۶ نفر در المپیک توکیو و ۲۶۰ نفر در المپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو است.

فرانسه به عنوان کشور میزبان چهار سهمیه قطعی (دو مرد و دو زن) خواهد داشت.

همچنین ۱۰ سهمیه برای نمایندگان قاره‌ها و شش سهمیه یونیورسالیتی خواهد بود که کمیسیون سه جانبه درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

هر کشور (کمیته ملی المپیک هر کشور) می‌تواند یک ورزشکار برای هر وزن و جمعاً ۳ ورزشکار از هر جنس (مرد و زن) برای تمام اوزان معرفی کند. این سهمیه در المپیک توکیو چهار نفر بود که به سه نفر کاهش یافته است.

در هر دسته وزنی که برای المپیک ۲۰۲۴ تعیین شده، حداکثر ۱۲ ورزشکار می‌توانند رقابت کنند که دو نفر کمتر از المپیک توکیو است.

الزامات و شرایط لازم برای احراز شرایط کسب سهمیه:

کمیته ملی المپیک و ورزشکاران برای حضور در المپیک پاریس باید شرایطی داشته باشند که از این قرار است:

۱- ورزشکار باید متولد تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ و قبل از آن باشد.

۲- تمام ورزشکاران (شامل سهمیه میزبان و یونیورسالیتی) باید در مسابقات قهرمانی جهان IWF 2023 و IWF 2024 شرکت کنند مگر این که شرایط واقعاً استثنایی باشد.

۳- وزنه‌برداران باید حداقل در سه تا از رویدادهای زیر شرکت کنند (ورزشکاران میزبان و یونیورسالیتی حداقل در دو رویداد):

مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان IWF 2022 (Q4)

مسابقات قهرمانی بزرگسالان قاره‌ای (یا بازی‌های قاره‌ای بزرگسالان در صورتی که رسماً جایگزین مسابقات قهرمانی قاره‌ای شده باشد) Q1-Q2

۲۰۲۳ 2023 IWF Grand Prix I / Q2-Q3,

۲۰۲۳ 2023 IWF Grand Prix II / Q3-Q4, 2023

مسابقات قهرمانی بزرگسالان قاره‌ای، Q1-Q2 2024

4- کمیته ملی المپیک و ورزشکاران باید تمام موارد و قوانین مربوط به آنتی دوپینگ را رعایت کنند و پاک باشند.

* بنابر اعلام IWF، برای روشن شدن موضوع، شرکت الزاماً به معنی رقابت کردن در یک رویداد نیست.

نحوه کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ برای وزنه برداری چگونه است؟

از طریق رنکینگ کسب سهمیه المپیک (OQR) – ۱۰۰ ورزشکار، ۵۰ زن و ۵۰ مرد

بازه زمانی کسب سهمیه المپیک برای رقابت‌های وزنه برداری از ۱ اوت ۲۰۲۲ آغاز شده و ۲۸ آوریل ۲۰۲۴ پایان می‌یابد.

فدراسیون جهانی وزنه برداری رنکینگ هر دسته وزنی المپیکی را در پایان بازه زمانی فوق در وب سایت رسمی خود منتشر می‌کند. رنکینگ مبتنی بر بهترین نتیجه مجموع هر ورزشکار در هفت رویدادی است که قبلاً به آن اشاره شد.

در هر دسته وزنی (از پنج وزن المپیکی)، تنها یک وزنه‌بردار از هر کشور که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد، قرار خواهد گرفت.

اگر دو یا چند ورزشکار نتیجه مجموع مشابهی در یک دسته وزنی به دست آورده باشند، رتبه بالاتر به کسی تعلق می‌گیرد که زودتر نتیجه را کسب کرده باشد.

بنابر رنکینگ کسب سهمیه المپیک (OQR) ده وزنه‌بردار برتر در هر دسته وزنی، سهمیه حضور در المپیک پاریس را دریافت می‌کنند.

اگر یک ورزشکار در بیش از یک دسته وزنی جزو ۱۰ نفر برتر رنکینگ باشد، کشور مربوطه باید تا قبل از ۱۰ می ۲۰۲۴ به فدراسیون جهانی اعلام کند که وی در کدام وزن رقابت خواهد کرد.

اگر کشوری (NOC) بیش از سه وزنه‌بردار در هر گروه زنان یا مردان در رنکینگ ۱۰ نفر برتر اوزان مختلف داشته باشد، NOC باید به فدراسیون جهانی اعلام کند که کدام یک از ورزشکارانش صاحب سهمیه‌های المپیک خواهند بود.

کسب سهمیه از طریق نمایندگی قاره‌ای – ۱۰ وزنه بردار (پنج مرد و پنج زن)

برای این که حداکثر تنوع و حضور از تمام فدراسیون‌های قاره‌ای (آفریقا، آسیا، اروپا، اقیانوسیه و آمریکا) تأمین شود، دو سهمیه (یک زن و یک مرد) برای هر وزن از طریق رنکینگ به شرح زیر تخصیص می‌یابد:

ورزشکار واجد شرایط یک دسته وزنی که بالاترین رنک را در کشورش به دست آورده اما قاره مربوطه در بین ۱۰ نفر برتر رنکینگ وزن وی نماینده‌ای ندارد، می‌تواند یک سهمیه کسب کند.

در صورتیکه ۱۰ نفر برتر یک وزن همه از یک قاره باشند، ورزشکاری که دارای بهترین رنک در وزن مربوطه باشد، می‌تواند به نمایندگی از قاره اش سهمیه را کسب کند.

اگر در هر یک از اوزان المپیکی، نمایندگان قاره‌ها مشخص شده باشند، سهمیه ویژه قاره دوباره تخصیص می‌یابد.

کسب سهمیه از طریق کرسی یونیورسالیتی – شش ورزشکار (سه مرد و سه زن)

کمیته بین‌المللی المپیک از تمام کمیته‌های ملی المپیک کشورها دعوت می‌کند درخواست خود برای بهره مندی از سهمیه یونیورسالیتی را ارائه کنند. کمیسیون سه جانبه بعد از پایان مهلت کسب سهمیه (۲۸ آوریل ۲۰۲۴) تخصیص سهمیه یونیورسالیتی را به صورت مکتوب به کمیته ملی المپیک کشور مربوطه اعلام خواهد کرد.

شکل برگزاری و برنامه مسابقات وزنه برداری در المپیک ۲۰۲۴ چگونه خواهد بود؟

در المپیک پاریس ۱۰ مراسم توزیع مدال برگزار می‌شود که تنها چهار وزن آن با المپیک توکیو مشترک است.

اوزان مردان: ۶۱، ۷۳، ۸۹، ۱۰۲، ۱۰۲+ کیلوگرم

اوزان زنان: ۴۹، ۵۹، ۷۱، ۸۱، ۸۱+ کیلوگرم

مسابقات وزنه‌برداری از ۷ تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴ در South Paris Arena 6 (Paris Expo) برگزار می‌شود.

تاریخ‌های مهم در برنامه کسب سهمیه المپیک وزنه‌برداری:

۱ اوت ۲۰۲۲ تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۴: بازه زمانی کسب سهمیه

۱۵ ژانویه ۲۰۲۴: آخرین فرصت ارسال درخواست سهمینه یونیورسالیتی توسط کمیته ملی المپیک کشورهای متقاضی

۲۸ آوریل ۲۰۲۴: خاتمه مهلت کسب سهمیه

۱ می ۲۰۲۴: فدراسیون جهانی وزنه برداری به کمیته ملی المپیک کشورهایی که یک یا چند وزنه بردار در بین ده نفر برتر رنکینگ چند وزن دارند، اعلام می‌کند که فرد منتخب خود را برای رقابت در یک دسته معرفی کنند.

۶ می ۲۰۲۴: کمیته ملی المپیک کشورها باید اسم وزنه بردار منتخب را اعلام کنند.

۸ می ۲۰۲۴: رنکینگ کسب سهمیه المپیک آپدیت می‌شود.

۱۰ می ۲۰۲۴: فدراسیون جهانی به کمیته‌های ملی المپیک که بیش از سه ورزشکار واجد شرایط زن یا مرد در رنکینگ ۱۰ نفر برتر دارند، اعلام می‌کند که وزنه‌بردار منتخب خود و دسته وزنی وی را برای ماندن در رنکینگ معرفی کنند.

۱۵ می ۲۰۲۴: آخرین مهلت کمیته ملی المپیک کشورهای مربوطه (موضوع مورد اشاره در بند ۱۰ می) برای معرفی نفرات منتخب خود.

۱۶ می ۲۰۲۴: فدراسیون جهانی به کمیته ملی المپیک کشورهایی که بیش از ۳ ورزشکار زن یا مرد واجد شرایط برای کسب سهمیه قاره‌ای دارند، اعلام می‌کند که نام سه ورزشکار زن و مرد و دسته وزنی آنها را که واجد شرایط کسب سهمیه قاره‌ای هستند معرفی کنند.

۲۳ می ۲۰۲۴: کمیته‌های ملی المپیک باید ورزشکاران منتخب و دسته وزنی آنها را (مربوط به اعلامیه ۱۶ می) معرفی کنند.

۲۴ می ۲۰۲۴: فدراسیون جهانی رده‌بندی نهایی کسب سهمیه المپیک را منتشر و به کمیته‌های ملی المپیک اطلاع رسانی می‌کند.

۳۱ می ۲۰۲۴: کمیته‌های ملی المپیک باید تاییدیه استفاده از سهیمه را به IWF اعلام کنند.

۳ ژوئن ۲۰۲۴: فدراسیون جهانی بازتخصیص سهمیه‌های استفاده نشده را به کمیته‌های ملی المپیک اعلام می‌کند.

۱۰ ژوئن ۲۰۲۴: کمیته‌های ملی المپیک تاییدیه استفاده از سهمیه‌های بازتخصیص داده شده را به IWF می‌دهند.

۱۲ ژوئن ۲۰۲۴: فدراسیون جهانی دسته‌ای وزنی موجود برای کسب سهمیه یونیورسالیتی را به کمیته بین المللی المپیک اطلاع دهد.

۱۴ ژوئن ۲۰۲۴: کمیسیون سه جانبه به صورت کتبی نتیجه تخصیص سهمیه یونیورسالیتی به کشورها را تایید کند.

۱۴ ژوئن ۲۰۲۴: فدراسیون جهانی نتیجه بازتخصیص سهمیه میزبانی به کشورها را تایید کند.

۲۱ ژوئن ۲۰۲۴: کشورها (کمیته ملی المپیک کشورهای مربوطه) موافقت خود با استفاده از سهمیه بازتخصیص شده میزبانی را به فدراسیون جهانی تأیید و اعلام کنند.

۲۱ ژوئن ۲۰۲۴: کشورها (کمیته ملی المپیک کشورهای مربوطه) موافقت خود با استفاده از سهمیه یونیورسالیتی را به فدراسیون جهانی تأیید و اعلام کنند.

۲۴ ژوئن ۲۰۲۴: فدراسون جهانی بازتخصیص سهمیه‌های یونیورسالیتی را تایید کند.

۱ ژوئیه ۲۰۲۴: کشورها (کمیته ملی المپیک کشورهای مربوطه) موافقت خود با استفاده از سهمیه بازتخصیص شده یونیورسالیتی را به فدراسیون جهانی تأیید و اعلام کنند.

۸ ژوئیه ۲۰۲۴: آخرین مهلت اعلام اسامی به کمیته برگزاری بازی‌های المپیک پاریس.