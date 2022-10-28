به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بیرانوند و علی هاشمی از حضور در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری برای رقابت‌های جهانی کلمبیا انصراف دادند.

با نظر کادر فنی میر مصطفی جوادی هم به دلیل کاهش وزن در زمان تعطیلی اردو در زمان برگزاری رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، موقتاً به وزن ۸۱ کیلوگرم رفت و در جهانی در این وزن رقابت خواهد کرد.



اسامی اردونشینان تیم ملی وزنه برداری به شرح زیر است:

دسته ۶۷ کیلوگرم: حافظ قشقایی

دسته ۸۱ کیلوگرم: میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی

دسته ۸۹ کیلوگرم: کیانوش رستمی

دسته ۱۰۲ کیلوگرم: رسول معتمدی، رضا دهدار

دسته ۱۰۹ کیلوگرم: مهدی کرمی

دسته ۱۰۹+ کیلوگرم: علی داودی، علیرضا یوسفی، آیت شریفی