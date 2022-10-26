کشف ۵۸ دستگاه طلایاب غیر مجاز/ سارق هتل سرشناس تهران دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

دستگیری ماساژور سارق

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: اوایل آبان ماه جاری، با وقوع یک فقره سرقت به عنف با شگرد بیهوشی از مرد جوانی در مرکز تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان داد مال باخته پس از شناسایی متهم در فضای مجازی به عنوان ماساژور طب سنتی، وی را به خانه خود دعوت کرده است.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داد، متهم پس از وارد شدن به خانه مال باخته داروی بیهوشی داخل نوشیدنی وی ریخته و موفق به سرقت کارت بانکی، ساعت، ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه و اموال دیگر با ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بنا بر حساسیت موضوع کارآگاهان بلافاصله وارد عمل شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و تحقیقات گسترده هویت متهم را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، با هماهنگی‌های لازم قضائی راهی مخفیگاه متهم شدند و وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پایگاه هشتم پلیس آگاهی در بازجویی‌های فنی به جرم خود مبنی بر سرقت به عنف از مرد جوان و چند فقره دیگر با جعل عنوان ماساژور طب سنتی و شگرد بیهوشی اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی با بیان اینکه مقداری از اموال مسروقه نیز در مخفیگاه متهم کشف شد خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر مال باختگان در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی قرار گرفت.

کشف ۵۸ دستگاه طلایاب غیر مجاز

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در تشریح این خبر بیان داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر فروش غیر مجاز دستگاه طلا یاب و فلزیاب خارجی در محله "یافت آباد" رسیدگی به موضوع را تیمی از مأموران کلانتری این محل بر عهده گرفتند و تحقیقات میدانی آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند افزود: تیم مجربی از مأموران این کلانتری با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهم اعزام و موفق شدند در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه متهم را در محل دستگیر کرده و در بررسی اولیه از محل تعداد ۵۸ دستگاه طلایاب و فلزیاب خارجی و فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کنند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: متهم ۳۶ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و فروش دستگاه طلایاب در محله یافت آباد بدون هرگونه مجوز قانونی معترف و کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲ میلیارد ریال اعلام کردند.

سرهنگ موقوفه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: پرونده و متهم در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

دستگیری سارق هتل سرشناس شمال تهران

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: با وقوع سرقت ۴ تلویزیون از یک هتل سرشناس از شمال تهران موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شد، ۴ تلویزیون از انبار این هتل سرقت شده و یکی از مهمانان این هتل زودتر از زمان موعود اتاق خود را به طرز مشکوکی ترک کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: کارآگاهان به دنبال دریافت این اطلاعات تحقیقات را به صورت ویژه کلید زدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم مطمئن شدند سارق تلویزیون‌ها مرد جوانی است که ناگهان با هتل تسویه حساب کرده است.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی عنوان کرد: کارآگاهان در گام بعدی با تلاش‌های شبانه‌روزی مخفیگاه این متهم را در غرب تهران شناسایی کردند و در یک عملیات منسجم موفق به دستگیری وی شدند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار گرفت و به سرقت ۴ تلویزیون از هتل مذکور اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی با بیان اینکه تلویزیون‌های سرقتی از مخفیگاه این متهم کشف شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از اعترافاتش برای سیر مراحل قانونی با صدور قرار قانونی توسط مرجع قضائی راهی زندان شد.

دستگیری سارقان مسلح منزل

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در تشریح این خبر بیان داشت: عملیات کلانتری ۱۳۷ نصر در حال گشت زنی در محله گیشا به راننده و ۲ سرنشین یک دستگاه خودروی سواری فاقد پلاک عقب که در حال زاغ زنی منازل بودند مشکوک می‌شوند و جهت بررسی بیشتر به خودرو مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه متهمان با مشاهده خودروی پلیس با سرعت از محل متواری شدند افزود: مأموران سریعاً وارد عمل شده و با اعلام مشخصات متهمان به سایر واحدهای گشتی در یک تعقیب و گریز چند دقیقه‌ای در حالی که متهمان به سمت مأموران با سلاح گرم تیر اندازی می‌کردند در یک عملیات منسجم و ضربتی خودرو متهمان متوقف و ۲ متهم دستگیر و یک نفر از آنها متواری شد که در بررسی اولیه از متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری و هفت تیر جنگی و آلات و ادوات سرقت کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه متهمان ۲۵ و ۳۶ ساله سابقه دار در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت منزل در شمال و غرب تهران و حمل سلاح گرم معترف شدند در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد.

انهدام باند بزرگ زورگیری در جنوب تهران

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: اوایل آبان‌ماه سال جاری، با وقوع سرقت‌های سریالی به عنف در جنوب شرق تهران موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شد، ۵ سارق جوان پس از شناسایی طعمه‌های خود در سطح خیابان‌های جنوب شرق تهران با سلاح سرد از آنها زورگیری می کرده اند و با قدرت‌نمایی از صحنه وقوع جرم متواری شدند.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی گفت: کارآگاهان در گام نخست با تحقیقات شبانه‌روزی موفق شدند هویت ۳ نفر از متهمان را شناسایی و آنهار در یک عملیات هماهنگ دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پایگاه ششم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت به عنف از مردم در جنوب شرق تهران اعتراف کردند و هویت ۲ متهم فراری دیگر پرونده را در اختیار کارآگاهان قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت عنوان کرد: کارآگاهان در گام بعدی با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم مخفیگاه متهمان را در غرب استان تهران شناسایی ردیابی کردند.

وی افزود: کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی راهی مخفیگاه متهمان شدند و آنها را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی با بیان اینکه ۲ متهم فراری نیز در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کردند، اظهار کرد: ۷۵ مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی این پنج مرد جوان را به عنوان سارق اموال خود معرفی کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شاکیان در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفتند.