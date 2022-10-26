کرملین: روسیه درباره دارایی های چهار منطقه جدید تصمیم گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از تصمیمات جدید مسکو در خصوص دارایی های چهار منطقه تازه ضمیمه شده به خاک این کشور خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» روز چهارشنبه اعلام کرد که دارایی‌های چهار منطقه اوکراینی که ماه گذشته طی همه پرسی به خاک روسیه الحاق شدند، ممکن است در آینده به شرکت‌های روسی منتقل شوند.

اگر چه اوکراین، متحدان غربی آن الحاق اعلام شده روسیه در خصوص چهار منطقه خرسون، زاپروژیا، دونتسک و لوهانسک را غیرقانونی دانسته و آن را محکوم کرده اند، اما سخنگوی کرملین گفت بدیهی است که دارایی های رها شده را نمی توان غیرفعال گذاشت و دولت در این باره در آینده تصمیم گیری خواهد کرد.

همه پرسی برای پیوستن ۴ منطقه لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و خرسون در شرق اوکراین به روسیه اوایل مهر برگزار شد و پس از رأی موافق اکثریت شرکت‌کنندگان در این همه پرسی، مناطق مذکور درخواست رسمی خود را برای پیوستن به روسیه ارائه کردند و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در حکمی رسماً این مناطق را به خاک روسیه الحاق کرد.