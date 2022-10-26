  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۵۳

کرملین: روسیه درباره دارایی های چهار منطقه جدید تصمیم گیری می کند

کرملین: روسیه درباره دارایی های چهار منطقه جدید تصمیم گیری می کند

به گفته سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، این کشور به زودی درباره دارایی های مربوط به چهار منطقه جدید ضمیمه شده از اوکراین به خود تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از تصمیمات جدید مسکو در خصوص دارایی های چهار منطقه تازه ضمیمه شده به خاک این کشور خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» روز چهارشنبه اعلام کرد که دارایی‌های چهار منطقه اوکراینی که ماه گذشته طی همه پرسی به خاک روسیه الحاق شدند، ممکن است در آینده به شرکت‌های روسی منتقل شوند.

اگر چه اوکراین، متحدان غربی آن الحاق اعلام شده روسیه در خصوص چهار منطقه خرسون، زاپروژیا، دونتسک و لوهانسک را غیرقانونی دانسته و آن را محکوم کرده اند، اما سخنگوی کرملین گفت بدیهی است که دارایی های رها شده را نمی توان غیرفعال گذاشت و دولت در این باره در آینده تصمیم گیری خواهد کرد.

همه پرسی برای پیوستن ۴ منطقه لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و خرسون در شرق اوکراین به روسیه اوایل مهر برگزار شد و پس از رأی موافق اکثریت شرکت‌کنندگان در این همه پرسی، مناطق مذکور درخواست رسمی خود را برای پیوستن به روسیه ارائه کردند و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در حکمی رسماً این مناطق را به خاک روسیه الحاق کرد.

کد مطلب 5617792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها