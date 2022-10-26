پوتین: آمریکا به ارسال سلاح به اوکراین ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد اوکراین ابزاری اجرای سیاست خارجی آمریکا است.

رئیس جمهور روسیه،گفت: اوکراین در حقیقت حاکمیت خود را از دست داده است و مستقیم از سوی ایالات متحده کنترل می شود و (آمریکا) از [کی یف] به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به روسیه، به اتحاد این کشور با جمهوری بلاروس، سازمان پیمان امنیت جمعی و کشورهای مشترک المنافع بهره می گیرد.

پوتین با بیان اینکه اوکراین کنونی ابزار سیاست خارجی آمریکا شده است، تاکید کرد: دیدگاه واقعی واشنگتن نسبت به اقمار خود به وضوح قابل مشاهده است و قلمرو این کشور پس از کودتای ۲۰۱۴ تقریباً بلافاصله به عرصه آزمایش های بیولوژیکی نظامی آمریکا تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور روسیه واشنگتن را به نادیده انگاشتن اظهارات مقامات کی‌یف در مورد دستیابی به سلاح هسته‌ای و نیز تحرکات دروغین از جمله در رابطه با «بمب کثیف» متهم کرد و گفت با این حال آمریکا به ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین همچنان ادامه می دهد.

پوتین روز سه شنبه طی اظهاراتی در نشست شورای هماهنگی عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین اعلام کرده بود که باید مکانیسم تصمیم گیری در مورد نیازهای عملیات نظامی ویژه در اوکراین را تسریع بخشیم.