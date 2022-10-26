حمله تروریستی به زائران شاهچراغ/۱۵نفر شهید شدند/دستگیری ۱ تروریست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: عصر چهارشنبه یک فرد مسلح در حرم شاه‌چراغ به مردم حمله کرده که منجر به شهادت ۱۵ نفر تاکنون شده است. برخی منابع خبری از دستگیری دو تروریست هم خبر داده بودند که این موضوع توسط مسئولان تأیید نشد.

این فرد مهاجم با ورود به حرم شاه‌چراغ (ع) اقدام به شلیک به زائران و خادمان کرده بود. اورژانس در آمار اولیه تعداد شهدا را ۱۳ و زخمی‌ها را ۲۱ نفر اعلام کرده بود که با توجه به وخیم اعلام شدن حال دو نفر آمار شهدا به ۱۵ نفر رسید. دو کودک و یک زن هم در میان شهدا دیده می‌شود.

عامل این حادثه تروریستی دستگیر شده است. فرمانده انتظامی استان فارس ضمن تأیید اینکه عامل حمله به زائران شاهچراغ یک نفر بوده است، گفت: این فرد دستگیر و زخمی شده و هم‌اکنون در حال مداوا و بازجویی است.

سردار رهام بخش حبیبی توضیح داد: ضمن تسلیت به مردم، به‌وقت اذان مغرب عامل حادثه از درب ورودی باب الرضا وارد می‌شود و همان جلوی در به سمت خادمان و زائران شلیک کرده و وارد صحن می‌شود.

وی با اشاره به زخمی و شهید شدن تعدادی در این حادثه بیان کرد: نیروی انتظامی سپس به محل می‌رسد و فرد را دستگیر می‌کند که هم‌اکنون در حال مداوا و بازجویی است. آنچه بر اساس تصاویر داریم که مهاجم یک نفر بوده که دستگیر شده است.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس هم در جمع خبرنگاران گفت: فرد تروریست در حال بازجویی است و جزئیات نیز اعلام می‌شود.

به گفته اسماعیل محبی پور معاون استاندار فارس شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ روز شنبه تشییع می‌شوند و سه روز عزای عمومی در استان اعلام شده است.

وی بیان کرد: ضارب یک جوان حدوداً ۳۰ ساله است و عملیات خود را به صورت انفرادی انجام داده است. تروریست یک کلاشینکف با خشاب اضافه داشته که حدود ۶۰ گلوله را شلیک کرده است.

آخرین اخبار این حادثه تروریستی را در زیر بخوانید.

۰۰:۳۰ عکس / حرم شاهچراغ بعد از حادثه تروریستی

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۰۰:۰۲ رسیدگی فوق العاده به پرونده حادثه تروریستی شیراز / تحقیقات برای شناسایی شهدا

حجت الاسلام کاظم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار ۱۵ نفر در حادثه تروریستی در شاهچراغ (ع) شیراز شهید و ۱۹ نفر مجروح شدند، بیان کرد: پرونده به صورت ویژه و فوق العاده در شعبه‌ای رسیدگی و به طور حتم با مسببان آن برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص هویت شهدای این حمله تروریستی بیان کرد: تیم‌های تشخیص هویت در پزشکی قانونی استان مستقر هستند و تحقیقات برای مشخص شدن هویت برخی شهدا که ناشناس هستند آغاز شده و به زودی اسامی همه شهدا اعلام می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس در پاسخ به این سوال که «آیا داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است»، گفت: تحقیقات و بازجویی‌های گسترده‌ای پیرامون این موضوع در حال انجام است و تا زمانی که قطعیت آن مشخص نشود نمی‌توان اظهار نظر کرد.

رئیس کل دادگستری فارس در پاسخ به اینکه «آیا افراد دیگری نیز در این حادثه تروریستی دخالت داشته اند یا خیر» گفت: در حال حاضر فقط یک تروریست حدوداً ۳۰ ساله دستگیر شده تا زمانیکه روند تحقیقات تکمیل نشود امکان اظهار نظر وجود ندارد.

۲۳:۵۱ ۴ نفر از مجروحان حمله تروریستی در اتاق عمل هستند

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در جمع خبرنگاران گفت: چهار نفر در اتاق عمل و یک نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و مابقی در بخش‌های عادی بستری هستند.

وی ادامه داد: خانواده‌های محترم شهدایی که علاقه مند باشند شهدایشان در حرم مطهر خاکسپاری می‌شوند.

۲۳:۲۸ شهدای حمله تروریستی شنبه تشییع می‌شوند / اعلام ۳ روز عزای عمومی

اسماعیل محبی پور معاون سیاسی استاندار فارس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ روز شنبه تشییع می‌شوند، گفت: سه روز عزای عمومی در فارس اعلام شده است.

وی بیان کرد: ضارب یک جوان حدوداً ۳۰ ساله است و عملیات خود را به صورت انفرادی انجام داده است.

وی گفت: تروریست یک کلاشینکف با خشاب اضافه داشته که حدود ۶۰ گلوله را شلیک کرده است.

معاون سیاسی استاندار فارس گفت: امیدواریم تا فردا اطلاعات دقیقی را از این فرد اعلام کنیم زیرا این فرد در حال حضار مجروح و در حال مداوا است.

۲۳:۱۹ تحویل اجساد ۱۳ نفر از شهدای حمله تروریستی شیراز به پزشکی قانونی

دکتر علیرضا درودچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه اجساد ۱۳ نفر از شهدای حادثه تروریستی شیراز به تالار تشریح پزشکی قانونی منتقل شده است.

وی ادامه داد: تیم‌های مدیریت بحران پزشکی قانونی در حال انجام اقدامات لازم را برای کالبدگشایی هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی فارس بیان کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه حکایت از این دارد که ۱۲ نفر از این شهدا مرد و یک نفر زن بوده است البته دو نفر هم از مجروحان شهید شده اند که تاکنون اجسادشان به پزشکی قانونی منتقل نشده است.

به گفته درودچی اقدامات قانونی لازم در حال انجام است.

وی بیان کرد: هویت شهدا تا صبح فردا اعلام می‌شود.

۲۳:۱۲ تروریست حرم شاهچراغ از یکی از کشورهای مجاور وارد شده است

مصطفی بحرینی دادستان شیراز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه استان فارس و شهر شیراز طی این ایام اغتشاشات از امنیت مطلوبی برخوردار بود و آرامش حاکم بود، افزود: این موضوع خوشایند معاندان نبود و این حادثه دلخراش را ایجاد کردند.

وی گفت: در ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه متأسفانه یکی از عوامل کوردل از باب الرضای حرم مطهر وارد می‌شود و با استفاده از اسلحه کلاشینکف مبادرت به تیراندازی به افرادمی‌کند و سپس هرکسی را در تیررس قرار داشته را مورد اصابت گلوله قرار می‌دهد.

وی گفت: تعداد شهدا ۱۵ نفر و مصدومان نیز ۱۹ نفر است.

دادستان شیراز گفت: بلافاصله بعد از وقوع حادثه بنده و رئیس کل دادگستری فارس و دو تن از بازپرس‌ها و معاون دادستان وارد حرم شدیم و اوضاع با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی تحت کنترل قرار گرفت.

بحرینی بیان کرد: در اخبار شاهد اطلاعات کذبی هستیم و در حال حاضر یک ضارب بیشتر وارد حرم نشده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

وی گفت: در این حادثه تروریستی به جد موضوع را پیگیری می‌کنیم و هویت شهدا تا اوایل صبح به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی گفت: پیگیر عوامل پشت پرده نیز هستیم و با قاطعیت مورد پیگیری قرار خواهیم داد و درباره همدستان نیز یک سری اطلاعات اولیه نیز کسب کرده‌ایم.

دادستان گفت: اینکه مباشران و عوامل پشت پرده چه کسانی بودند را بعداً بررسی و اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: ضارب حدود ۳۰ سال سن دارد و اطلاعات اولیه حاکی از این است که از یکی از کشورهای مجاور وارد کشور شده است.

۲۳:۰۳ فیلم / وضعیت حرم شاهچراغ (ع) پس از حمله تروریستی

۲۲:۲۴ احتمال وجود تیم‌های پشتیبان از عامل تروریستی وجود دارد / امنیت برقرار است

اسماعیل محبی پور معاون سیاسی استاندار فارس در جمع خبرنگاران افزود: دقایقی بعد از اذان مغرب یک عامل تروریستی با ورود از باب الرضا با شلیک سلاح جنگی مردم را مورد هدف قرار داد و با ورود در کنار ضریح این جنایت را رقم زد.

وی گفت: تروریست به دلیل اصابت گلوله مأموران مجروح است و فعلاً تحت تدابیر امنیتی و پزشکی قرار دارد و امید داریم در شرایط مناسب هویت فرد را شناسایی و اعلام کنیم.

معاون سیاسی استاندار فارس گفت: علاوه بر عامل تروریستی، سایر عوامل و علل نیز قطعاً مورد بازخواست دستگاه قضائی قرار می‌گیرد و نکته مهم نیز همزمانی این اقدام با فراخوانی اغتشاشات در کشور بود.

محبی پور عنوان کرد: مردم آرامش خود را حفظ کنند و در حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: تشخیص هویت شهدا و مجروحان در حال انجام است و تا فردا هویت آنها اعلام شده است.

وی گفت: احتمال وجود تیم‌های پشتیبانی از این عامل تروریستی وجود دارد که در حال بررسی هستیم.

۲۲:۱۳ تعداد شهدای حادثه تروریستی به ۱۵ نفر رسید

اسماعیل محبی پور معاون سیاسی استاندار فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه تروریستی عصر امروز در حرم شاهچراغ، گفت: تا کنون این حادثه ۱۹ مجروح و ۱۵ شهید داشته است.

۲۱:۵۹ پیکر ۴ شهید حادثه تروریستی تحویل پزشکی قانونی شد

در پی حادثه تروریستی عصر چهارشنبه در حرم مطهر شاهچراغ، شهادت ۱۴ نفر تا کنون محرز شده است.

پیکر ۴ تن از این شهدا برای شناسایی و طی مراحل قانونی تحویل پزشکی قانونی شده است.

۲۱:۴۶ آمار شهدای حادثه تروریستی به ۱۴ نفر رسید / ۴ کودک در بین شهدا

۲۱:۴۰ اعلام اسامی مجروحان حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

۱- فاطمه کشاورز

۲- هاشم مفتخری

۳- مهرزاد گلمکانی

۴- محسن افشین

۵- شکر الله کشاورز

۶- محمد رضا آذری

۷- جواد شاهین مهر

۸- کاظم رضایی

۹- آرتین سرداران

۱۰- نادر فتحی

۱۱- معصومه دربندی

۱۲- اهورا لورگوفی

۱۳- عباس لورگوفی

۱۴- امیرعلی کیومرثی

۱۵ - دلبر کریمی

۱۶ - محمد جواد دهقانی

۱۷- عجب نارستمی

۱۸- حسن اسلامی

۱۹- فاطمه، ولی زاده

۲۰ - محمد ابراهیم پور

۲۱ - کودک یک ساله بی نام

۲۱:۳۲ عکس / وضعیت اطراف حرم شاهچراغ (ع) بعد از حادثه تروریستی

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۲۱:۲۵ آماده باش تیم‌های پزشکی قانونی شیراز / اجساد هنوز منتقل نشده است

دکتر علیرضا درودچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه هنوز اجساد شهدای حادثه تروریستی شیراز به تالار تشریح پزشکی قانونی منتقل نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تیم‌های مدیریت بحران پزشکی قانونی تحت نظارت مدیرکل در تالار سالن تشریح در آماده باش کامل هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی فارس بیان کرد: بر اساس اعلام اولیه در این حادثه ۱۳ نفر شهید شده اند.

درودچی تاکید کرد: به طور حتم تا انتقال اجساد به پزشکی قانونی اقدامات لازم انجام خواهد شد.

۲۱:۲۲ عکس / عملیات تروریستی در شاهچراغ

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۲۱:۲۱ ۳ نفر از شهدا جزو خادمان هستند / خاکسپاری شهدا در حرم شاهچراغ (ع)

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در حرم شاهچراغ (ع)، بر اساس اخبار کسب شده از سوی خبرنگار مهر، ۳ نفر از شهدا جزو خادمان حرم هستند.

ضمناً طبق تصمیم گیری های اولیه گویا قرار است که شهدا در حرم مطهر شاهچراغ خاکسپاری شوند.

مجروحان در بیمارستان‌های مسلمین، رجایی و نمازی بستری شدند.

۲۱:۱۵ همراه تروریست مقادیر زیادی مهمات و اسلحه کشف شده است

فرمانده انتظامی استان فارس اعلام کرد که به همراه تروریست دستگیر شده در شاهچراغ (ع) مقدار زیادی مهمات و اسلحه کشف شده است.

۲۰:۵۲ حمله تروریستی در شاهچراع توطئه‌های دشمنان را آشکار کرد / آمار شهدا ۱۳ نفر است

احمد وحیدی در جریان گفت و گوی زنده با شبکه خبر در سخنانی با عرض تسلیت شهادت تعدادی از مردم در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ اظهار داشت: در جریان این حادثه تروریستی جمع عزیزی از مردم شریف ما که مشغول دعا و زیارت و نماز بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

وی با اشاره به شهادت ۱۳ نفر در جریان این حادثه بیان کرد: با توجه به وضعیت مجروحان ممکن است به تعداد شهدا اضافه شود.

وزیر کشور با بیان اینکه این حادثه چند چیز را بیان می‌کند، یادآور شد: اولاً توطئه‌های دشمن را آشکار کردند و پرده دیگری از جنایات دشمن بود و نشان داد توطئه دشمن توطئه پیچیده‌ای است که خشونت‌ها و شهادت جمع بی گناهان را مدنظر دارد.

وی بیان کرد: این حمله تروریستی در عین حال نشان دهنده مقابله با همه قداست‌ها و حرکت‌های ضدینی بود که قبل تر هم مشاهده شده و این بار به حرم شاهچراغ (ع) اسائه ادب شد و تعدادی به شهادت رسیدند.

وی گفت: مسئله سوم نشان‌دهنده قساوت قلب دشمنان ماست و پیش‌تر گونه‌هایی از آن را در خیابان‌ها از سوی اغتشاشگران مشاهده کردیم.

وزیر کشور بیان کرد: باید توجه کرد که این جریان اغتشاشات که روزهای گذشته موجب اذیت مردم شد در شکل‌های دیگر توسط دشمن در حال رفتن به مسیرهای خطرناکی است و جریان تروریستی با استفاده از فضای اغتشاش وارد عمل شدند.

وحیدی در عین حال با اشاره به اینکه در این حادثه ۱۳ نفر شهید شدند، اعلام کرد که مسئولان امنیتی با شدت و حدت مراقبت خواهند کرد.

۲۰:۲۳ مهاجم هنوز صحبتی نداشته است / فعلاً گروهی مسئولیت را برعهده نگرفته است

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در جمع خبرنگاران گفت: ضارب با اسلحه وارد حرم شده و محافظ حرم را مورد اصابت قرار داده است و با سرعت تصمیم این بوده که نماز جماعت را به رگبار ببندد اما نتوانسته به هدف شوم خود برسد.

وی گفت: خود ضارب مجروح شده و هنوز نتوانسته در این خصوص صحبت کند.

استاندار فارس بیان کرد: وضعیت حرم در امنیت و آرامش است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی گفت: طبق اطلاعی که دارم گروه و دسته‌ای هنوز مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.

۲۰:۱۶ فیلم / روایت یکی از مصدومان حمله تروریستی شاهچراغ (ع) از لحظه حادثه

۲۰:۰۷ مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) مسدود است

پس از حمله تروریستی عصر چهارشنبه افراد مسلح به زائرین حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و حضور به موقع نیروهای نظامی و امنیتی در حال حاضر وضعیت حرم مطهر و خیابان‌های اطراف آرام است.

راه‌های منتهی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) مسدود است و مسئولین از مردم درخواست دارند به هیچ عنوان به سمت حرم مطهر حرکت نکنند.

۱۹:۴۰ نمازگزاران در حرم شاهچراغ به رگبار بسته شدند

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: تروریستی بعد از ورود به شاهچراغ (ع) نمازگزاران را در کنار ضریح به رگبار بست.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اغتشاشات اخیر یکی از امن تزین استان‌های کشور، فارس بود و دشمنان از این آرامش بسیار نگران بودند.

وی گفت: اما امروز در ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه که مردم در حرم شاهچراغ (ع) مشغول نماز بودند، یک تروریست وارد حرم می‌شود و در کنار ضریح مردم را به رگبار می‌بندد که تعدادی به شهادت می‌رسند و در بین اینها یک نفر خانم و دو کودک دیده می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس بیان کرد: دادستان و بازپرس در صحنه حاضر هستند و جزئیات تکمیل تر به اطلاع می‌رسد.

وی گفت: تا این لحظه ۱۳ نفر شهید و ۱۲ تن مجروح شناسایی شده‌اند و فعلاً این آمار دقیق‌ترین آمار است.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: بعضی مصدومان نیز بدحال هستند که جراحان متبحر مشغول مداوا و جراحی هستند.

وی گفت: فرد تروریست نیز در حال بازجویی است و جزئیات نیز اعلام می‌شود.

۱۹:۱۹ جزئیات حمله تروریستی در حرم شاهچراغ / فعلاً ۱ نفر دستگیر شده است

فرمانده انتظامی فارس جزئیات حمله تروریستی در حرم حضرت شاهچراغ (ع) را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی در جمع خبرنگاران گفت: در زمان اذان مغرب یک نفر از درب ورودی باب الرضا (ع) وارد حرم شاهچراغ (ع) شد و از جلوی در به سمت خادمان تیر اندازی کرد.

وی با اشاره به اینکه پس از این شلیک تروریست مذکور به سمت به زائران نیز شلیک کرد، بیان کرد: نهایتاً در همان ورودی این تروریست زخمی و دستگیر می‌شود.

وی گفت: فعلاً یک نفر دستگیر شده که تحت مداوا و بازجویی است.

۱۹:۰۴ یک کودک در میان شهدای حمله تروریستی / ۴۰ نفر زخمی شدند

سه نفر با ورود به حرم شاهچراغ (ع) و شبستان امام خمینی (ره) اقدام به شلیک به زائران و خادمان کردند.

در این حمله تاکنون ۱۵ نفر شهید شدند و ۴۰ نفر نیز زخمی شده اند.

یک کودک و یک زن نیز در میان شهدا دیده می‌شود.

۱۸:۵۹ تعداد شهدای حمله تروریستی در شیراز به ۱۵ نفر رسید

در پی حمله تروریستی سه نفر به حرم شاهچراغ (ع) تاکنون ۱۵ نفر شهید و ۴۰ نفر زخمی شدند.

در حال حاضر یک نفر دستگیر شده است.

۱۸:۵۸ در گفتگو با مهر عنوان شد؛ هویت مهاجمان مشخص نیست

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به اینکه ساعتی پیش حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ صورت گرفت، گفت: تعداد دقیق شهدا و هویت مهاجمان مشخص نیست.

اسماعیل محبی پور افزود: مقارن مغرب امروز تعدادی تروریست مسلح وارد حرم مطهر احمد بن موسی شده و به سوی زائران شلیک کردند.

وی اعلام کرد: هنوز آمار دقیقی از هویت مهاجمان تروریست و شهدای این حادثه منتشر نشده است.

۱۸:۵۶ معاون سیاسی استاندار فارس: تروریست‌ها با اسلحه زائران را به شهادت رساندند

معاون سیاسی استاندار فارس اعلام کرد که تروریست‌ها با استفاده از اسلحه به سمت زائران شلیک کرده اند.

اسماعیل محبی پور افزود: مقارن مغرب امروز چهارشنبه تعدادی تروریست مسلح وارد حرم مطهر احمد بن موسی شده و به سوی زائران شلیک کردند.