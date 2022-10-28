ولی اسماعیلی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این شهرستان عملیات عمرانی و خدماتی برای جامعه عشایری به ویژه عشایر کوچ‌رو با دقت و حساسیت در حال انجام است تا بخشی از مشکلات جامعه عشایری رفع شود.

وی بهره‌مندی ۱۰ قشلاق عشایری را به پنل‌های خورشیدی یادآور شد و تصریح کرد: عملیات بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی با پیشرفت مناسب در ۱۰ قشلاق انگوت با ۳۰ میلیارد تومان در حال انجام است که امیدواریم ساکنان این قشلاقات بتوانند از پنل‌های خورشیدی نصب شده استفاده کنند.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار تأمین برق مورد نیاز جامعه عشایری از طریق پنل‌های خورشیدی، آبرسانی به جامعه عشایری منطقه با تأمین اعتبار مورد نیاز در حال انجام است تا دغدغه و مشکلی از بابت تأمین این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد.

اسماعیلی افزود: بر اساس مصوبه مجلس در بودجه سال‌جاری برای تأمین آب، برق و راه دسترسی جامعه عشایری اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که در استان نیز توزیع این اعتبارات در بین مناطق عشایری باید با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند فصل کاری در حال سپری شدن و به پایان رسیدن است اما دستگاه‌های متولی سعی می‌کنند تا بخشی از دغدغه جامعه عشایری را با تأمین امکانات و تجهیزات مناسب رفع کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: جامعه عشایری و روستایی ما جز تولیدکنندگان و مجموعه‌های مولدی هستند که بخش عظیمی از نیاز پروتئینی استان و کشور را تأمین می‌کنند که در این زمینه حمایت و پشتیبانی از جامعه عشایری و روستایی به اشکال مختلف زمینه تقویت جبهه تولید را مهیا می‌کند.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما سعی می‌کنیم با سرکشی به مناطق عشایری و روستایی پیگیر حل مشکلات آنها در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و تأمین نهاده‌های دامی باشیم تا در فصل سرما مشکلات و دغدغه‌ها به حداقل برسد.