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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۶

شورای گسترش دانشگاه‌ها مصوب کرد؛

ایجاد مراکز نوآوری سلامت در دانشگاه‌ها/ تاسیس مراکز تحقیقات دولتی

ایجاد مراکز نوآوری سلامت در دانشگاه‌ها/ تاسیس مراکز تحقیقات دولتی

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی دستورالعمل بازنگری شده تاسیس مراکز تحقیقات دولتی علوم پزشکی و مراکز نوآوری سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی متقاضی را مصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه خود با تصویب و بازنگری «دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقات دولتی علوم پزشکی کشور» و «اساسنامه تیپ مراکز تحقیقات علوم پزشکی دولتی» موافقت کرد.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی همچنین چگونگی گسترش رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ارشدناپیوسته در دانشگاه های علوم پزشکی را مصوب کرد.

رسیدگی به درخواست راه اندازی رشته مقاطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ارشدناپیوسته ، دکتری تخصصی مرتبط با دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی از دیگر مصوبات جلسه دویست و هشتاد و هشتمین شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی بود.

ارائه گزارش نتایج اعتباربخشی دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی در این جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسید.

تصویب «مراکز نوآوری سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی متقاضی» و «موافقت قطعی و اصولی مراکز تحقیقاتی متقاضی دانشگاه های علوم پزشکی» در شورای گسترش دانشگاه ها مصوب شده است.

کد مطلب 5618168

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