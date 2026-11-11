به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دویست‌ و نود و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد.

در این جلسه مصوبات متعددی در زمینه ساماندهی مراکز تحقیقات و شبکه‌های تحقیقات و فناوری، توسعه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و بررسی راهکارهای مرتبط با مدیریت منابع و مصارف بودجه عمومی به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه، موضوعاتی از جمله بازنگری و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با مراکز تحقیقات و شبکه‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی، تغییر عنوان و ساختار برخی مراکز، صدور و لغو مجوز فعالیت مراکز و شبکه‌ها، ایجاد مراکز رشد و فناوری بررسی شد.

از دیگر مصوبات این جلسه راه‌اندازی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بود که مورد بررسی قرار گرفت.