اجرای برنامه پزشک خانواده برای ۴۰۰ هزار نفر در اردبیل

سید وحید خلیل‌اللهی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۵۴ پزشک و ۱۱۳ ماما در مراکز خدمات جامع روستایی مستقر شده که شاهد ویزیت ۷۸ هزار نفر از بیماران به صورت ماهانه توسط این پزشکان هستیم.

وی هزینه‌کرد ۶۵ میلیارد تومان برای سطح یک بیمه روستایی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سیاست پیشگیری از سالمندی و توانبخشی سالمندان، هشت هزار و ۸۲۰ نفر بیمار با اختلالات بینایی، شنوایی، ذهنی و حرکتی نشان‌دار شدند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل به حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد و افزود: سال گذشته برای یک‌هزار و ۵۳۱ بیمار خاص در استان اردبیل، ۲۹ میلیارد تومان هزینه درمان پرداخت شده است.

خلیل‌اللهی تصریح کرد: تقبل صد درصد هزینه دیالیز شامل ماهانه ۱۵ میلیون تومان در بخش خصوصی و هفت میلیون تومان در بخش دولتی، تقبل صد درصد هزینه عمل پیوند کلیه معادل ۲۰ میلیون تومان، هزینه بیماران تالاسمی، بیماران هموفیلی، هزینه داروهای بیماران ام.اس و تعهد بیش از ۹۳ درصد هزینه داروهای بیماران سرطانی از اقدامات ما در سال گذشته است.

وی اجرای نظام ارجاع برای ۲۵۸ هزار بیمه شده صندوق سلامت همگانی شهری را یادآور شد و خاطرنشان کرد: هر پزشک خانواده تک شیفت یک‌هزار نفر از بیماران را تحت پوشش قرار می‌دهند.

خلیل‌اللهی نظام ارجاع و پزشک خانواده سلامت همگانی را از برنامه‌های حمایتی بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد و ادامه داد: ماهانه ۱.۵ میلیارد تومان به ۱۶۹ پزشک خانواده توسط بیمه پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل به مشارکت‌های اجتماعی و خیرین سلامت در پوشش بیمه‌ای نیازمندان اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهمنامه با سازمان‌های مردم نهاد، پوشش کلیه کودکان کار معرفی شده از سوی بهزیستی و بیمه افراد بی‌بضاعت معرفی شده از سوی مؤسسات خیریه ساکن مناطق کم برخوردار از اقدامات این بیمه است.