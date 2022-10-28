سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری گلستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکمی از سوی استاندار گلستان، سیدمهدی مهیائی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان منصوب شد.

در بخشی از متن حکم علی محمد زنگانه برای سیدمهدی مهیائی که در ۱۸ بند تنظیم شده، آمده است: با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری منصوب می شوید.

در بخش دیگری از این حکم تاکید شد؛ شایسته است با اتکال به خداوند متعال و سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی با روحیه انقلابی، جهادی، فساد ستیزی، قانون مداری و عدالت محوری در تحقق منویات امامین انقلاب در امور عمرانی کوشا باشید.

استاندار گلستان به ظرفیت های این استان اشاره و اظهارکرد: توجه به موضوعات عمرانی و ارتقا زیر ساخت ها می تواند زمینه رضایت مندی مردم را افزایش دهد، امروز گلستان نیازمند خدمت رسانی است و امیدواریم بتوانیم به نحوی شایسته در دوران مسئولیت خود اقدام کنیم.

گفتنی است سیدمهدی مهیائی متولد سال ‌۱۳۵۰ و دانش آموخته رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

وی سوابق اجرایی متعدد مدیریتی از جمله رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان به مدت ۶ سال، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان به مدت ۶ سال، رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان استان (زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی)، مشاور شهردار گرگان و نیز نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در چندین پروژه ملی و استانی را در کارنامه ی کاری خود دارد.

پیش از این سیدمحمدرضا سیدالنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان را بر عهده داشت.

وی دو ماه پیش از سوی شورای اسلامی شهر گرگان به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شده بود و طی روزهای گذشته ابلاغ خود را به عنوان شهردار گرگان از سوی جمالی نژاد معاون وزیر و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دریافت کرد.